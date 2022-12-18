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寒流來嘉市溫度低 李俊俋：穿暖一點快樂去投票

2022/12/18 10:27（12/18 11:32 更新）
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嘉義市長選舉18日投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋（右2）與妻子陳佳慧（右）上午9時到文雅國小投票。中央社記者蔡智明攝 111年12月18日
嘉義市長選舉18日投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋（右2）與妻子陳佳慧（右）上午9時到文雅國小投票。中央社記者蔡智明攝 111年12月18日
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（中央社記者蔡智明嘉義市18日電）嘉義市長選舉今天投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋與妻子陳佳慧上午9時到文雅國小投票。他說，雖然寒流來很冷，但自己的心還是熱熱的，呼籲市民朋友穿暖一點快樂去投票。

嘉義市早上溫度只有攝氏10度，一早到文雅國小投票的民眾稀稀落落，都說天氣滿冷的。

李俊俋與陳佳慧上午9時現身文雅國小投票，李俊俋接受媒體聯訪表示，寒流真的來了，天氣很冷但他的心還是熱熱的，呼籲市民朋友穿暖一點快快樂樂去投票。

李俊俋說，今天心情不錯，這是幾個月來最晚起床的一天，大概下午4時會到競選總部看開票的狀況，選完最想做的事是休息，因為這次又是「延長賽」，對候選人來講體力與各方面都到極限了，但不管選舉結果如何，明天還是會出來謝票，把該做的事情做好。

陳佳慧表示，延長賽就是體力與意志力的檢驗，過程中李俊俋做好、做滿，奮鬥到最後一分鐘，展現給所有的嘉義市民看。（編輯：黃世雅）1111218

嘉義市長選舉18日投票，因天氣冷，前往投票的民眾零零星星，沒有出現排隊現象。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
嘉義市長選舉18日投票，因天氣冷，前往投票的民眾零零星星，沒有出現排隊現象。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
#李俊俋
#嘉義市
#民進黨
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