嘉義市長選舉 黃敏惠籲踴躍投票

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嘉義市長選舉18日投票，國民黨尋求連任的市長黃敏惠（前）上午前往嘉義市震安宮的投開票所投票。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市長選舉今天投票，國民黨尋求連任的市長黃敏惠表示心情不錯，並呼籲市民守護民主聖地的嘉義市，踴躍出來投票。

黃敏惠投票後接受媒體聯訪，被問到今天天氣情況時指出，天氣還是很冷，還好沒有下雨，感謝老天爺，大家還是要穿暖和一點，踴躍出來投票。

黃敏惠表示，天氣冷，非常擔心投票率低，加上延後選舉，原本1次選舉變成2次，投票率會降低，呼籲民主聖地的嘉義市民，用投票決定自己的未來，每一張票都很重要。

黃敏惠上午由媽媽陪同前往嘉義市震安宮的投開票所投票。上午天氣還是很冷，投票民眾不多，沒有出現排隊現象。（編輯：唐聲揚）1111218

嘉義市長選舉18日投票，國民黨尋求連任的市長黃敏惠（中）前往震安宮的投開票所投票，她呼籲市民，天氣冷，大家還是要穿暖和一點，踴躍出來投票。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日