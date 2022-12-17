選前之夜積極拜票 黃敏惠請大家18日穿暖暖投票

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嘉義市長選舉18日將投票，爭取連任的國民黨籍候選人黃敏惠（左）17日晚間在文化路夜市拜票，她說，18日天氣會很冷，「請大家穿乎燒出來投票」。中央社記者蔡智明攝 111年12月17日

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（中央社記者蔡智明嘉義市17日電）嘉義市長選舉明天舉行，爭取連任國民黨籍市長黃敏惠今晚在文化路夜市拜票，她說明天會很冷但應該不會下雨，「請大家穿乎燒出來投票」，用高投票率來印證嘉義市是民主聖地。

黃敏惠晚間參加嘉義市國際管樂節晚會活動，欣賞完歌手伍佰演出後，立即趕到文化路夜市由國民黨嘉義市議員陳家平、張秀華、鄭光宏等人陪同，向逛夜市的民眾拜票。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，如果不是延後選舉，大家都已經快樂的參加國際管樂節活動，明天的天氣像今天一樣還會很冷，應不會下雨，「請大家穿乎燒出來投票」，每一票都關係著嘉義市的未來，請市民用高投票率來印證嘉義市是民主聖地。

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黃敏惠說，管樂節已經30年，今天最讓人感動的是這麼冷的天氣，所有表演團隊還是堅持踩街，觀眾也都沒有因為下雨而離開，晚上管樂晚會更精彩，有歌手林芯儀、伍佰的演出及高水準的管樂戶外變換隊型表演，也是吸引滿場的觀眾。

黃敏惠強調，參加完管樂晚會後，只剩最後一些時間，也要做最後的衝刺，因此安排走文化路夜市拜票，選前最後一哩路，謝謝鄉親陪她一起走。（編輯：卞金峰）1111217