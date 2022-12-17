李俊俋濕冷天氣車隊掃街 黃敏惠晚上徒步拜票

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市長選舉明天投票，民進黨市長候選人李俊俋今天上午即使下雨，仍進行車隊掃街；爭取連任的市長黃敏惠下午參加管樂踩街，晚上將在文化路徒步拜票，進行選前最後衝刺。

嘉義市上午下雨又有寒流來襲，天氣又濕又冷，李俊俋與妻子陳佳慧，以及立委羅致政、王美惠分別穿著雨衣頂著寒風及雨水進行車隊掃街。

李俊俋接受媒體聯訪表示，即使上午寒冷又下雨，一樣進行車隊掃街，呼籲市民明天一定要出來踴躍投票，投票率高低決定嘉義市的未來。

針對提出質疑黃敏惠市政措施，但黃敏惠大都沒有正面回覆，李俊俋說，所提出的質疑都有所依據，但是黃敏惠都交給市府主管回答，而主管的回覆也前後不太一致，那黃敏惠是不是只做總機的工作，市政問題不可閃躲，這也是市民最想知道的答案。

李俊俋指出，這次選舉主軸主要是徒步拜票並進行廟口開講，當初民進黨也是這樣起家，這次就是要找回民進黨的初心，已走完嘉義市84里及廟口開講，拉近與市民的距離，也讓市民了解政見實質內容。

羅致政接受媒體聯訪表示，九合一選舉後，民進黨要盡快再起的關鍵，就是嘉義市長選舉的延長賽，黨籍立委一定全力相挺李俊俋；另外，嘉義市政府執行力不佳的情況，如果黃敏惠無法扛起建設的責任，那市民就應該要支持李俊俋。

王美惠並懇託市民明天一定要出來投票，並呼籲在外工作的市民也要返鄉投票，帶給嘉義市改變的機會。

嘉義市國際管樂節下午進行踩街，晚上在市立體育場舉行管樂晚會，已請假的黃敏惠將以嘉賓的身分參與；黃敏惠晚上將在文化路徒步拜票，從文化公園諸羅印象牆廣場出發，進行選前最後衝刺。（編輯：謝雅竹）1111217