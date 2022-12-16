朱立倫肯定黃敏惠施政 籲踴躍投票助連任

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國民黨主席朱立倫（前右）16日晚間南下嘉義，為力拚連任的黨籍嘉義市長候選人黃敏惠（前右2）站台造勢，在選前倒數時刻全力拉票，籲請鄉親支持。中央社記者黃國芳攝 111年12月16日

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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市長選舉倒數，爭取連任的市長黃敏惠今天辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫說，黃敏惠施政受肯定，大家都認為會當選而沒有投票，這樣很危險，市民要拉票，讓黃敏惠連任。

黃敏惠晚間在中央廣場舉辦團結造勢晚會，除了朱立倫站台外，還有台北市長當選人蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善，以及黨籍立委曾銘宗等輪流上台助講，展現大團結，民眾湧入廣場高喊「凍蒜」。

朱立倫致詞表示，日前陪同黃敏惠車隊掃街，受到市民熱情歡迎，內心相當感動，代表黃敏惠回鍋4年執政有受到民眾肯定，不過，這種現象也令人擔憂，因為大家都認為黃敏惠一定會當選，而沒有出來投票支持。

朱立倫指出，18日投票，嘉義市民無論如何一定要投票支持，市民每一張選票都很重要，支持者一定要動員拉票，讓黃敏惠高票連任，嘉義市可以繼續幸福下去。

朱立倫說，台北市長當選人蔣萬安是國民黨的未來、台灣的希望，晚上特地與蔣萬安為黃敏惠站台拉抬聲勢，國民黨連任的縣市長及當選人都陸續為黃敏惠站台，大家都肯定黃敏惠的施政用心，市民一定要用選票支持連任。

蔣萬安指出，黃敏惠執政這4年，不僅施政滿意度高，嘉義市也成為幸福城市，市民應該用選票支持，延續市民的光榮感及幸福感。不過，18日當天是週日，也擔心投票率不高，結果可能不如預期，因此，市民當天一定要出來投票支持，讓黃敏惠順利連任。

黃敏惠表示，回鍋這4年拚經濟、努力招商，將嘉義市定位為台灣新都心，這段時間交出好的成績單，對鄉親有交代。民主只有用選票，中央才會重視，希望大家用選票支持並擦亮民主聖地嘉義市的金字招牌，大家的一票真的很重要，18日投票要團結起來，讓嘉義市未來4年繼續幸福下去。（編輯：郭諭儒）1111216

嘉義市長選舉進入最後階段，國民黨籍候選人黃敏惠（前右）力拚連任，16日舉辦造勢晚會，台北市長當選人蔣萬安（前左）現身站台助講，呼籲鄉親全力支持黃敏惠。中央社記者黃國芳攝 111年12月16日