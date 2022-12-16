李俊俋車隊掃街拜票 黃敏惠造勢晚會拉抬聲勢

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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市長選舉倒數，民進黨市長候選人李俊俋今天下午車隊掃街，明晚將由市民陪同從北香湖公園走到競選總部造勢；爭取連任的市長黃敏惠今晚在中央廣場辦造勢晚會。

李俊俋下午由黨籍立法委員賴品妤、賴瑞隆，以及竹北市長當選人鄭朝方陪同車隊掃街，沿途許多民眾揮手表達支持。

李俊俋接受媒體聯訪表示，嘉義市選舉重要傳統選前之夜，在民主象徵的中央噴水池遊行，彼此的支持者各據一邊拉抬聲勢，可惜的是，嘉義市長選舉與今年的國際管樂節踩街撞期而取消。

李俊俋指出，選前之夜採其他方式進行，明天晚間由市民陪同從北香湖公園走到興達路的競選總部，與市民一起走最後一哩路，並在總部前舉辦造勢晚會；行政院長蘇貞昌，以及民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁等人都會前來站台助講。

李俊俋與賴品妤、賴瑞隆及鄭朝方都一致呼籲，投票率會決定嘉義市未來，18日市民一定要踴躍出來投票，特別是年輕人記得返鄉投票支持，大家一起改變嘉義市。

李俊俋說，歷年來都有參加嘉義市的盛會國際管樂節，明天還是會以市民的身分參與，雖然目前還沒有受到邀請，不過，明天還是會想辦法參加。

黃敏惠下午前往嘉義市河濱公園拜票，晚上7時將在中央廣場舉辦團結造勢晚會，邀請國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善，以及黨籍立委曾銘宗等人站台助講，營造大團結聲勢。（編輯：郭諭儒）1111216