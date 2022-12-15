更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國疫情引發退燒藥荒 王必勝：台灣原料藥儲備足
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情4/300
首頁 / 政治

蔡其昌：李俊俋能與中央充分合作 最適合當嘉市長

2022/12/15 18:25（12/15 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市長選舉倒數3天，立法院副院長蔡其昌（前右）15日下午陪同民進黨籍候選人李俊俋（前左）在市區展開車隊掃街，全力衝刺催票。中央社記者蔡智明攝 111年12月15日
嘉義市長選舉倒數3天，立法院副院長蔡其昌（前右）15日下午陪同民進黨籍候選人李俊俋（前左）在市區展開車隊掃街，全力衝刺催票。中央社記者蔡智明攝 111年12月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）嘉義市長選戰進入倒數3天，立法院副院長蔡其昌今天下午陪同民進黨候選人李俊俋車隊掃街；蔡其昌說，李俊俋學經歷俱佳最適合當市長，可以完整執行中央建設補助，不像有人只會找藉口。

蔡其昌今天下午陪同李俊俋車隊掃街前接受媒體聯訪表示，不論在立法院、總統府，李俊俋都是非常務實、能夠做事情的政治人物，沒有強烈的意識型態，只站在市民的立場、對的立場解決事情，這樣的特質是當市長非常重要的條件。

蔡其昌說，以李俊俋在立法院、總統府的經歷，當市長後就不會發生「中央都給你錢了，你還沒辦法執行」的事情，現在的市長只會找藉口，把責任都往中央推。

蔡其昌強調，地方政府預算如果沒有中央支持，或是中央若願支持但地方卻沒有執行力，都是市民的損失；李俊俋能與中央溝通合作，只有中央地方充分合作，才是對市政建設最好的解方。

李俊俋則舉例說，中央今年補助嘉義市肉品市場設置冷鏈設施，市府執行不力要求減列補助款，爭取連任市長的黃敏惠的回應是因為工資、原物料問題流標。

李俊俋指出，黃敏惠習慣把所有責任都推給別人，千錯萬錯都是別人的錯，流標說是原物料漲價、執行力不好說中央不補助。（編輯：陳仁華）1111215

#李俊俋
#蔡其昌
#黃敏惠
李俊俋
投票日有寒流 李俊俋籲市民踴躍投票改變嘉市 柯建銘率民進黨團成員力挺李俊俋 盼翻轉新嘉義
蔡其昌
民進黨再次面臨無聲大海嘯 蔡其昌：重新傾聽民意 贏蔡其昌逾27萬票是否拚總統大選 盧秀燕：沒想過
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
投票日有寒流 李俊俋籲市民踴躍投票改變嘉市