蔡其昌：李俊俋能與中央充分合作 最適合當嘉市長

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嘉義市長選舉倒數3天，立法院副院長蔡其昌（前右）15日下午陪同民進黨籍候選人李俊俋（前左）在市區展開車隊掃街，全力衝刺催票。中央社記者蔡智明攝 111年12月15日

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（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）嘉義市長選戰進入倒數3天，立法院副院長蔡其昌今天下午陪同民進黨候選人李俊俋車隊掃街；蔡其昌說，李俊俋學經歷俱佳最適合當市長，可以完整執行中央建設補助，不像有人只會找藉口。

蔡其昌今天下午陪同李俊俋車隊掃街前接受媒體聯訪表示，不論在立法院、總統府，李俊俋都是非常務實、能夠做事情的政治人物，沒有強烈的意識型態，只站在市民的立場、對的立場解決事情，這樣的特質是當市長非常重要的條件。

蔡其昌說，以李俊俋在立法院、總統府的經歷，當市長後就不會發生「中央都給你錢了，你還沒辦法執行」的事情，現在的市長只會找藉口，把責任都往中央推。

蔡其昌強調，地方政府預算如果沒有中央支持，或是中央若願支持但地方卻沒有執行力，都是市民的損失；李俊俋能與中央溝通合作，只有中央地方充分合作，才是對市政建設最好的解方。

李俊俋則舉例說，中央今年補助嘉義市肉品市場設置冷鏈設施，市府執行不力要求減列補助款，爭取連任市長的黃敏惠的回應是因為工資、原物料問題流標。

李俊俋指出，黃敏惠習慣把所有責任都推給別人，千錯萬錯都是別人的錯，流標說是原物料漲價、執行力不好說中央不補助。（編輯：陳仁華）1111215