投票日有寒流 李俊俋籲市民踴躍投票改變嘉市

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嘉義市長選舉投票在即，民進黨嘉義市長候選人李俊俋（右）14日由同黨立委林靜儀（左）陪同車隊掃街，2人均呼籲市民要踴躍投票，改變嘉義市的未來。中央社記者黃國芳攝 111年12月14日

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市長選舉倒數，民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天由立委林靜儀陪同車隊掃街，因天氣預報18日投票有寒流，2人均呼籲市民踴躍投票，投這一票可以改變嘉義市的未來。

李俊俋上午前往立法院參加黨團召開的力挺記者會，下午趕回嘉義市與立委林靜儀在市區車隊掃街。雖然氣溫低，沿途民眾紛紛比出2號勝利手勢，為李俊俋加油打氣。

林靜儀接受媒體聯訪表示，參與台中補選立委時，創下補選少數的高投票率，就是因為地方民眾厭倦家族政治把持，希望有新的改變，嘉義市的狀況也是一樣。

林靜儀指出，嘉義市地區不大，加上人口不多，相對未獲得大量媒體關注，李俊俋上午前往立法院出席民進黨團力挺的記者會，展現民進黨全力相挺；對嘉義市民而言，這次選舉非常重要，李俊俋當選就有機會改變嘉義市。

對於天氣預報18日投票有寒流報到，林靜儀說，即使18日投票天氣寒冷，市民也要記得投票，投這一票可以改變嘉義市的未來，大家一定要踴躍投票。

李俊俋表示，市民每張選票都很重要，可以改變嘉義市的未來，大家一定要踴躍投票；最近即使天氣寒冷，因聽到很多市民對改變的期望、希望嘉義市趕快改變，因此，內心充滿溫暖，更加有動力繼續拚下去，讓更多市民投下改變的一票。（編輯：郭諭儒）1111214