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朱立倫：嘉義市為最幸福城市 籲市民支持黃敏惠

2022/12/14 10:05
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市長選舉進入倒數，國民黨主席朱立倫今天陪同市長候選人黃敏惠車隊掃街前表示，黃敏惠擔任市長4年，不僅施政滿意度高，嘉義市成為最幸福城市，市民一定要珍惜、支持。

黃敏惠上午由朱立倫、立委李德維、國民黨組發會主委許宇甄陪同車隊掃街，一起向民眾催票，沿路受到民眾熱情揮舞雙手。下午黃敏惠將由新北市長侯友宜陪同車掃。

朱立倫接受媒體聯訪表示，嘉義市是民主聖地，爭取連任的市長黃敏惠，回鍋市長4年，不僅施政滿意度高，嘉義市更成為最幸福城市，市民一定要珍惜、支持。

朱立倫指出，嘉義市長是唯一延後3週的選舉，市民18日一定要出來投票，也呼籲全國各地的嘉義市鄉親一定要返鄉投票，讓嘉義市可以繼續幸福下去。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，很多人都認為延後3週選舉，就是奧步的開始，面對這樣的挑戰，每天都戰戰兢兢，懇託大家的每一張選票，真的很重要，一定要出來投票。

黃敏惠指出，天氣預報18日會有寒流來襲，將會影響投票率，在此懇託大家每一張選票都很重要，可以決定幸福的未來，一定要出來投票支持。（編輯：謝雅竹）1111214

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