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李俊俋提敬老卡可搭計程車 黃敏惠籲勿亂開支票

2022/12/13 16:30
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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市長選舉倒數，民進黨市長候選人李俊俋提出敬老愛心卡可搭乘台鐵及計程車政見，尋求連任的市長黃敏惠說，候選人不要亂開政見支票，不然事後跳票一大堆。

黃敏惠上午由雲林縣長張麗善、前立委柯志恩陪同車隊掃街，下午則由花蓮縣長徐榛蔚，以及立委曾銘宗、翁重鈞及前立委吳志揚陪同車隊掃街，一起向民眾催票，沿路受到民眾熱情揮舞雙手，晚間預計前往中山路徒步拜票。

李俊俋昨天晚上在廟口開講提出敬老愛心卡可搭乘台鐵、計程車，得到很大迴響，他今天表示，嘉義市的敬老卡目前只限於嘉義縣公車、嘉義客運可使用，沒有發揮敬老愛心卡功能，市府並未照顧好長輩。

黃敏惠下午車隊掃街前接受媒體聯訪表示，愛心卡只要市民有需要，市府一定會做，且會努力進行，也希望大家正視問題，陳水扁擔任總統時，曾承諾嘉義市鐵路高架化工程經費，中央全額負擔，結果不僅跳票，市府還要負擔近新台幣50億元的經費。

黃敏惠指出，行政院長蘇貞昌也曾承諾嘉義市肉品市場整修經費，中央會全額補助，結果市府還要負擔2400萬元，因此候選人不要亂開政見支票，不然事後跳票一大堆。（編輯：陳仁華）1111213

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