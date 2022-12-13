黃敏惠車隊掃街 籲踴躍投票擦亮民主聖地招牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市長選舉進入倒數，爭取連任的市長黃敏惠今天由雲林縣長張麗善、前立委柯志恩陪同車隊掃街；黃敏惠籲請市民要踴躍出來投票，才能真正擦亮民主聖地嘉義市的招牌。

黃敏惠上午由張麗善、柯志恩陪同車隊掃街，一起向民眾催票，沿路受到民眾熱情揮舞雙手，大喊「加油」。下午黃敏惠將由花蓮縣長徐榛蔚，以及立委曾銘宗、翁重鈞及前立委吳志揚陪同車掃，晚間預計前往中山路步行拜票。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，很多市民都很憂慮市長選舉投票率會降低，籲請大家18日要很堅定出來投票，才能真正擦亮民主聖地嘉義市的招牌；全國只剩嘉義市在選舉，讓全國民眾看到最好的民主典範，就在嘉義市。

張麗善指出，雲林縣是農業大縣，而嘉義市是商業、服務業非常重要的城市，雲林縣、嘉義市如能並肩作戰，同心協力，將可以一起共存共榮。黃敏惠擔任市長期間，讓嘉義市的財政由負轉正很不容易，就可看見一名女性的堅持及用心。

張麗善表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，嘉義市政府發放振興消費現金新台幣2000元，這是嘉義市民的尊榮感和幸福感，也是因為黃敏惠帶給大家安定的力量。

柯志恩表示，感念當初在高雄市打拚市長選戰時，黃敏惠在百忙中曾南下高雄陪同掃街，今天特別還報這一份恩情；國民黨的女人就是比男人更勇敢，尤其是在財政紀律上，非常會「持家」，黃敏惠就是最好的典範。（編輯：謝雅竹）1111213