推薦李俊俋 陳建仁：能帶給嘉義市進步繁榮

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嘉義市長選舉18日投票，前副總統陳建仁（前左）13日陪同民進黨嘉義市長候選人李俊俋（前中）掃街拜票前表示，李俊俋是很傑出的人才，中央及地方歷練完整，若當選市長，相信能帶給嘉義市繁榮進步。中央社記者黃國芳攝 111年12月13日

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市長選舉倒數，前副總統陳建仁今天陪同民進黨市長候選人李俊俋車隊掃街，並推薦李俊俋是一名很傑出的人才，且中央及地方歷練完整，相信能帶給嘉義市進步繁榮。

陳建仁陪同李俊俋車隊掃街前，接受媒體聯訪表示，李俊俋是一名很傑出的人才，曾經在總統府、考試院擔任要職，還擔任過立委，以及嘉義市副市長，中央及地方歷練完整，若當選市長，相信能帶給嘉義市繁榮進步。

陳建仁指出，李俊俋所提出的老人假牙補助、老人健檢補助及提高生育津貼，都是貼近民意的政見，加上提出的輕軌等交通政見，對嘉義市有實質上幫助，籲請鄉親支持，讓李俊俋能順利當選。

對於所提出敬老愛心卡的政見得到市民肯定，李俊俋接受媒體聯訪表示，愛心卡是提供65歲以上長者及領有身心障礙手冊民眾使用，嘉義市目前的愛心卡僅限於嘉義縣公車及嘉義客運使用。

李俊俋指出，交通部日前宣布有14個縣市的愛心卡也可以搭乘台鐵，但嘉義市並沒有在其中，若當選市長，將配合中央政策，愛心卡可以搭乘台鐵及計程車，這才是照顧長者最好方法。（編輯：謝雅竹）1111213