嘉市長選戰倒數 黃敏惠籲市民返鄉投票延續幸福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義市長選舉18日投票，選戰倒數，爭取連任的市長黃敏惠今天前往傳統市場掃街拜票，她說，經過大街小巷拜票，很多市民要將外地家人找回來投票支持，延續嘉義市幸福指數。

國民黨有9名縣市長及當選人昨天晚上齊聚嘉義市中正公園的造勢晚會，一起向市民推薦黃敏惠；黃敏惠今天早上馬不停蹄到共和傳統市場，向市民請託拜票。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，與市政團隊努力打造「全齡好生活」的嘉義市，讓不分年齡市民都能夠有完善的照護系統，安心健康地住在嘉義市。

黃敏惠指出，嘉義市搶先辦理65歲以上長輩全面免費接種肺炎鏈球菌疫苗，也成立長照管理中心、橘世代生涯發展中心，讓長輩有人照顧，可以受到尊重對待。市府今年整合幼兒托育及銀髮照護的寶智大樓也正式啟用，成為老幼共融的示範中心。

黃敏惠說，為提供長輩一個完善的照顧系統，未來也要推動嘉義市邁向一座「樂齡勇壯城」，打造嘉義市成為最幸福城市。

她表示，市長選舉因故延期，對嘉義市是很大的考驗，不過，近來經過大街小巷拜票，很多市民都要將外地的家人找回來投票支持，這是實現民主重要的力量。她並懇託市民一定要出來投票，要用手中的選票，一起來決定嘉義市幸福的未來。（編輯：黃世雅）1111211