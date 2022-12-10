國民黨總動員挺黃敏惠 李俊俋：是誰用全黨打一人

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民進黨嘉義市長候選人李俊俋10日晚間在他出生地附近的九華山地藏庵舉辦廟口開講活動，吸引大批民眾到場支持。中央社記者蔡智明攝 111年12月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義市10日電）爭取連任的嘉義市長黃敏惠今天舉行大造勢，國民黨縣市首長及當選人總動員站台。民進黨候選人李俊俋表示，對手常說民進黨全黨打一人，「到底是誰用全黨打一人？」

李俊俋今天在九華山地藏庵辦大型廟口開講，民進黨前主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、立委王美惠、甫當選新北市議員翁震州等人到場助講。

李俊俋接受媒體聯訪表示，黃敏惠一直說民進黨「全黨打一人」，今天國民黨縣市首長及當選人都到嘉義市助選，「到底誰是全黨打一人？」本來就沒有什麼全黨打一人的問題，民主政治下，為自己的候選人宣傳，是很正常的事情。

李俊俋說，11月26日民進黨敗選之後，一直在檢討反醒，他在嘉義市就用廟口開講模式爭取選民支持，今天也是一樣，只是較大型的廟口開講，不像黃敏惠大量動員造勢。選舉的重點是，要讓市民知道候選人的政見是什麼、要如何改變嘉義市。

林飛帆則指出，這次嘉義市長選戰可說是「延長加賽」，民進黨沒氣餒，會從挫敗中反省檢討，拜託大家再給民進黨一個帶領台灣往前走的機會，這對民進黨很重要，對台灣也很重要，因為對岸也在看。

翁震州說，他是嘉義人，每次回到嘉義都非常感慨，因為年輕人在故鄉找不到工作都離開了，黃敏惠已經做了13年市長，還是一樣的情況。

卓榮泰表示，這場選舉如世足賽的PK賽，他舉克羅埃西亞淘汰巴西為例，最看好的隊伍也會遭到滑鐵盧，請嘉義市民「為嘉投票」，投給2號李俊俋翻轉嘉義。（編輯：郭諭儒）1111210

民進黨嘉義市長候選人李俊俋10日在九華山地藏庵舉行廟口開講，黨副秘書長林飛帆（圖）到場站台助講，呼籲鄉親朋友票投李俊俋，才能改變一成不變的嘉義市。中央社記者蔡智明攝 111年12月10日