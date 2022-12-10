嘉市長候選人政見發表 藍綠各提願景規畫

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嘉義市選委會10日舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，無黨籍鄭凱升（右起）、國民黨籍黃敏惠、無黨籍陳泰山、民進黨籍李俊俋、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統出席合影。中央社記者黃國芳攝 111年12月10日

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市選委會今天舉辦市長候選人電視公辦政見發表會。民進黨候選人李俊俋以社福、交通藍圖發展嘉義；爭取連任的國民黨黃敏惠提出十大旗艦計畫，為下個世代打造更幸福生活。

嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，政見發表分2輪，每人每一輪12分鐘，依簽到順序抽籤，發表政見依序為李俊俋、無黨籍陳泰山、無黨籍鄭凱升、黃敏惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

李俊俋針對嘉義市未來發展，提出「三心二箭」，他說，「三心」第一個是暖心，補助65歲以上老人裝假牙，第二個是補助75歲以上的老人，健康檢查每年新台幣1萬元，第三個是生育補助1胎2萬元，對於這些都是做得到的事情，質疑為什麼市長黃敏惠不做。

李俊俋表示，「二箭」第一箭就是交通之箭，規劃嘉義跨縣市輕軌。2026年能完成鐵路高架化，讓東西區不再因為一條鐵路分隔東西區發展，將為嘉義市帶來重大發展；推動嘉義大車站計畫，可以帶動博愛路、友忠路產業發展。

李俊俋指出，另一箭要「打造智慧醫療生技照護園區」，嘉義市有400多家診所，須利用嘉義市優勢，在後湖工業區打造智慧醫療生計照護園區，這樣能夠帶動產業發展，這也是嘉義的優勢產業。

黃敏惠表示，經濟是城市發展的根本，背後有建設支撐，城市有好經濟與大建設，人潮自然就會滿滿。透過「經濟大進步、建設跨大步、人潮強強滾、全齡好生活、回嘉正時行」5大幸福進行式，打造讓嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠指出，過去4年打下良好基礎，但仍戰戰兢兢面對新挑戰，未來將以東區大進步、西區大發展做為雙引擎，提出十大旗艦計畫藍圖，要為下個世代打造更幸福生活。嘉義市成為台灣新都心的首要規劃，便是開拓便捷的交通網絡，串聯起鄰近嘉義市的產業園區。

黃敏惠指出，目前在嘉北車站附近地區，已設計樂齡勇壯城，就是未來要照顧鄉親的醫療產業園區，提升嘉義醫療品質的專科、癌症、兒童醫院等也將規劃爭取。

另外，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統第一輪政見發表時，穿運動內衣、瑜珈褲上台做瑜珈動作，結束前就躺在瑜珈墊上「大休息」直到時間結束。第二輪換穿財神裝，推薦雞肉飯等小吃，並提倡運動，最後改編「中國一定強」歌曲高唱「台灣一定強」。

第3次參選市長的陳泰山呼籲大家要「抗中保台」。首次參選的鄭凱升是土生土長的嘉義子弟，他說，曾在竹科工作，因父母健康因素返鄉，這次參選希望能吸引上位者重視市民心聲，提出設立軟體科學園區、改造眾多公園成為主題公園等政見。（編輯：孫承武）1111210