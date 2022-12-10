只發表政見未能與黃敏惠辯論 李俊俋表達遺憾

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（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義市10日電）嘉市選委會今天舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，民進黨候選人李俊俋說未能與對手辯論感到遺憾；尋求連任國民黨籍市長黃敏惠則認為重點的是向市民做完整報告政見。

嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，發表政見前李俊俋接受媒體聯訪表示，今天只發表政見並沒有彼此的交鋒，對手不願與他舉行辯論會，覺得遺憾。

李俊俋說，今天政見發表會把平日講的重要政見，再清楚陳述一遍，讓大家比較看看誰較有能力解決目前嘉義市面臨的問題。

至於媒體問到副總統賴清德下週是否來嘉義市輔選，李俊俋表示，賴副總統確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），行程還在協調；賴副總統選民進黨黨主席他個人全力支持，在民進黨最危急的時候，賴副總統站出來扛起責任這是應有的態度。

李俊俋強調，最近民進黨老、中、青三代紛紛到嘉義市助選，顯示民進黨並沒有被11月26日的敗選打倒，繼續團結努力作戰，12月18日是今年最後一場選舉，希望是民進黨奮起的開始。

黃敏惠則指出，今天是政見發表會，最重要的是報告她的政績與政見，雖然時間有限，仍會把握時間向市民做完整的說明。

嘉義市選委會表示，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議市長重行選舉改至12月18日投票，完成登記參選的5人，11月29日進行號次抽籤，黃敏惠抽到1號、李俊俋2號、無黨籍的陳泰山3號、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統4號、鄭凱升5號。（編輯：黃世雅）1111210