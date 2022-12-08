徐耀昌執政8年任期倒數 期待鍾東錦延續重大建設

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苗栗縣長徐耀昌（前左4）任期將屆滿，8日舉行記者會向鄉親報告施政成果，並預告16日舉辦「感恩音樂會」，他期待「準縣長」鍾東錦（右6）能延續重大建設。中央社記者管瑞平攝 111年12月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣長徐耀昌2屆8年任期將屆滿，今天舉行記者會向鄉親報告施政成果，預告16日辦理「感恩音樂會」，他期待「準縣長」鍾東錦能延續、加速推進正執行或爭取中的重大建設。

苗栗縣政府今天在縣府第1辦公大樓大廳舉辦「我愛苗栗 音你精彩」音為有你感恩音樂會記者會，會中播放徐耀昌施政8年成果空拍影片，內容涵蓋重大交通建設、修建勞動會館、廣設青創基地、設立主題式親子公園和鄉鎮市特色公園等；會場周邊搭配各局處攤位以多元科技影像、圖表布置展現施政亮點。

徐耀昌致詞表示，8年前上任之初，縣庫負債新台幣676億元，在大家共體時艱、縣府團隊開源節流下，逐步克服財政困境，達成歲計年年有賸餘目標，累計減債逾90億元，內心百感交集，也實屬不易。

徐耀昌細數交通、觀光、招商、醫療、教育等各項施政成果。他說，建設是延續性的，期許「準縣長」鍾東錦未來接棒後，能加速推進各項執行中或爭取中的重大建設，包括造橋交流道、五楊高架延伸至銅鑼科學園區、台72線延伸至台61線、明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫、警察局易地新建、都會區原住民族綜合服務中心以及縣立總圖書館興建案等。

第19屆苗栗縣長當選人鍾東錦表示，比起8年前，徐耀昌縣長就職即面臨薪水發不出來，如今他即將接棒上任，應該是心情愉悅、腳步輕盈，非常愉快，「因為有一位好師父」。他說，有好師父代入門，修行起來應該更簡單，期待與縣府團隊一起繼續努力認真，建設、打造幸福苗栗新願景。

徐耀昌說，8年來的扎根築底，終於讓「觀光科技大縣」願景逐步實現，心中只有滿滿感恩，也特別感謝妻子蔡麗卿與子女的支持，他與家人共同切下8週年蛋糕，場面溫馨。

縣府表示，「音為有你」感恩音樂會將於16日下午3時至晚間9時，在縣府第1辦公大樓前廣場舉辦，邀請黃明志、玖壹壹、翁立友等藝人演唱，還有青年歌手、樂團、舞團表演，活動期間搭配抽獎活動，透過音樂會型態，感謝縣民8年來對縣政的支持。（編輯：方沛清）1111208

苗栗縣長徐耀昌（左3）即將卸任，縣府規劃舉辦感恩音樂會，徐耀昌8日在記者會上特別感謝妻子蔡麗卿（左2）與子女的支持，一家人共同切下8週年蛋糕，場面溫馨。中央社記者管瑞平攝 111年12月8日

苗栗縣長徐耀昌2屆8年任期將屆滿，縣府8日舉辦記者會，由徐耀昌（左6）率縣府團隊向鄉親報告各項施政成果。中央社記者管瑞平攝 111年12月8日