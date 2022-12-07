為黃敏惠造勢站台 江啟臣：全市挺一人
2022/12/7 22:02（12/7 22:56 更新）
力拚連任的國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠（前右3）7日晚間舉辦造勢晚會，籲請市民朋友18日一定要出來投票，用選票展現嘉義市的民主精神。中央社記者黃國芳攝 111年12月7日
（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市長選舉18日投票，爭取連任的嘉義市長黃敏惠今天辦造勢晚會，國民黨立委江啟臣表示，民進黨要「全黨打一人」，但大家只要「全市挺一人」，黃敏惠就能順利連任。
黃敏惠今天起請假並投入市長選戰，晚間在嘉義市五顯帝廟廣場舉辦造勢晚會，邀請江啟臣、基隆市長當選人謝國樑等人站台助講，民眾湧入廣場高喊「凍蒜」。
黃敏惠致詞表示，4年前看到嘉義市經濟落後，勇敢挺身而出，回鍋擔任市長努力打拚4年後，已經看到經濟成果，嘉義市的經濟和光榮感都回來了。
黃敏惠說，政治不能實驗，要有經驗最重要，還有滿滿的熱情，18日市長投票，全台都在看嘉義市，籲請鄉親一定要出來投票，用手中的選票，展現嘉義市的民主精神。
江啟臣指出，黃敏惠是說到做到的人，從政一路走來，對的事情，堅持到底，處處為人民著想，當市長以父母的心來照顧市民；嘉義市是民主聖地，4年前黃敏惠再度參選市長，市民投票支持黃敏惠，這是市民有智慧的選擇。
江啟臣表示，黃敏惠擔任市長4年來，政績表現亮眼，市民要以選票支持連任，距離選舉剩10天，大家要幫忙拉票、催票，還要去投票，讓優秀的市長繼續連任。
江啟臣說，18日嘉義市長選舉全國矚目，民進黨在11月26日選舉挫敗，想在這次選舉翻轉，民進黨要「全黨打一人」，不過，大家只要「全市挺一人」，證明嘉義市是真正的民主聖地，黃敏惠就能順利連任。
謝國樑表示，10幾年前與黃敏惠曾是立法院的同事，黃敏惠是非常有愛心的長輩，會提攜照顧晚輩，因此，今天特地開車從基隆到嘉義市助選，希望黃敏惠順利連任。（編輯：郭諭儒）1111207
嘉義市長選舉18日將投票，力拚連任的市長黃敏惠（中）7日舉辦造勢晚會，國民黨立委江啟臣（右2）、基隆市長當選人謝國樑（左2）現身站台助講。中央社記者黃國芳攝 111年12月7日
歐洲議會議員溫克勒（Iuliu Winkler）接受中央社專訪表示，全球對台晶片依賴不是現在需要擔心的事，歐盟晶片自主策略也不代表不再仰賴與台灣合作。 （溫克勒國會辦公室提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月7日
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