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陳其邁力挺：李俊俋當嘉義市長必可提升產業經濟

2022/12/7 16:36
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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市長選舉18日投票，民進黨今天赴嘉義市召開行動中常會，力挺市長候選人李俊俋；民進黨代理主席陳其邁表示，李俊俋有決心魄力，當市長絕對可提升嘉義市產業經濟。

民進黨行動中常會下午移師嘉義市舉行，為李俊俋拉抬聲勢，中常會後，陳其邁並陪同李俊俋車隊掃街，沿途受到民眾歡迎。

陳其邁接受媒體聯訪表示，李俊俋的社福政見主張，包括補助65歲以上長者裝假牙、提高生育補助等，高雄市政府都在進行；依李俊俋多年的中央、地方歷練，深具做事能力外，還有決心、魄力，未來擔任嘉義市長，絕對可以提升嘉義市產業經濟，以及城市治理。

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立委蔡易餘接受媒體聯訪也指出，民進黨在九合一選舉成績不理想，須趕快重整隊伍，重新出發；嘉義市長候選人李俊俋的表現，不管是在中央或地方，都受到大家肯定，民進黨行動中常會移師嘉義市舉行，就是要替李俊俋加油打氣，並希望提供嘉義市一個改變的機會。

列席民進黨行動中常會的立委王美惠表示，今天一起來力挺李俊俋，希望18日嘉義市長的投票結果，李俊俋可以順利當選。（編輯：陳仁華）1111207

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