黃敏惠籲請市民踴躍投票 李俊俋盼能政策辯論

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市長選舉18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天起請假投入選戰，籲請市民踴躍投票；民進黨市長候選人李俊俋期盼與黃敏惠辯論，讓市民可以了解什麼政策對嘉義市最有利。

黃敏惠今天起依法請假投入市長選舉，上午在市議員張秀華、鄭光宏等人陪同下，前往北興市場掃街拜票；並在競選總部召開「向市民報告」政見手冊發布記者會，黃敏惠並介紹未來4年的政見亮點。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，11月26日的選舉，嘉義市的投票率低，12月18日的市長選舉必定也會偏低，這也是許多市民所擔憂，籲請市民在18日關鍵時刻，一定要出來投票。

面對民進黨行動中常會今天移師嘉義市，以全黨力挺李俊俋，黃敏惠表示，選舉是要靠平時的努力，市民會給予肯定；晚上舉辦的造勢晚會會邀請前國民黨主席江啟臣到場助講，後續也會請國民黨高層助選。

對於李俊俋質疑黃敏惠對選舉一直冷處理，黃敏惠說，嘉義市長選舉單獨被延期了3週，已經在影響選舉了，但不管如何，平時認真努力於市政，才是最重要的，市民會肯定。李俊俋期盼能進行政策辯論，黃敏惠並沒有正面答覆。

李俊俋上午在立法委員羅美玲、湯蕙禎陪同下，一起前往東市場掃街，與攤商及前來採買的民眾問候打招呼，並發放文宣爭取支持。

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黃敏惠請假投入選戰，是否會覺得選戰越來越熱。李俊俋接受媒體聯訪表示，黃敏惠一直以來對選舉都是冷處理，也不敢在電視辯論正面對決，非常可惜；已多次邀請黃敏惠，但黃敏惠還是不敢正面交鋒，希望彼此能透過政見辯論，讓市民了解什麼樣的政見才是對嘉義市最有幫助。

民進黨行動中常會今天移師嘉義市，是否為代表全黨力挺李俊俋。李俊俋說，政黨力挺提名的候選人是天經地義，行動中常會移師嘉義市，就是代表民進黨再奮起的開始，民進黨會深刻檢討、向前邁進。（編輯：黃世雅）1111207