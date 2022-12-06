陳時中為李俊俋拉抬聲勢 盼再給民進黨機會

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嘉義市長選舉12月18日將投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（左）6日舉行廟口開講，前衛福部長陳時中（中）、立委王美惠（右）到場陪同，陳時中表示，民進黨選舉失利，深刻檢討，盼民眾再給民進黨一次服務的機會。中央社記者黃國芳攝 111年12月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市長選舉改至12月18日投票，民進黨市長參選人李俊俋今天在廟口開講，前衛福部長陳時中到場表示，民進黨選舉失利，深刻檢討，將在市長選舉站起來，盼市民再給一次機會。

李俊俋今天上午與妻子陳佳慧分別在立委王美惠、蔡易餘、蘇巧慧陪同下，站路口拜票及市場掃街，受到民眾熱烈歡迎；下午則在陳時中、王美惠陪同下，前往鎮天宮廟口開講，李俊俋的父親、憲法專家李鴻禧也到現場與陳時中敘舊；晚上則由陳時中陪同徒步掃街。

陳時中在廟口開講前接受媒體聯訪表示，民進黨在九合一選舉挫敗，要深刻檢討。不過，在嘉義市長選舉要站起來，今天特地南下嘉義市為李俊俋加油打氣，希望民眾可以再給民進黨一次服務的機會。

民進黨將於明年1月辦理黨主席選舉，對於傳出各方勸進副總統賴清德選黨主席，陳時中表示，民進黨優秀的人才很多，任何選舉都是透過民主機制，民進黨會先取得共識，利用民主的手段選出一名最適宜的黨主席。

李俊俋接受媒體聯訪表示，感謝陳時中特地南下，雖然11月26日民進黨選舉挫敗，不過，民進黨會深刻檢討，再度爬起來，目前最重要的是團結一條心，嘉義市長選舉是民進黨選舉挫敗後的第一站，對選戰全力以赴，最後將贏得勝利，讓嘉義市發展大步向前。

陳時中致詞指出，如果市民對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫成果有感、對他參選台北市長失利感到不捨的話，將這份情感及力量化為選票支持李俊俋。

陳時中表示，李俊俋政見中有一句話「有產業，才留得住人才、有人才，未來才有發展」，講得非常正確，因此，區域治理很重要，目前嘉義縣長是民進黨籍翁章梁，未來縣市整體規劃，加上通力合作，經濟規模變大，嘉義地區各項產業就會蓬勃發展。（編輯：郭諭儒）1111206

嘉義市長選舉延至12月18日投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前左1）6日舉行廟口開講，前衛福部長陳時中（前左2）到場參與，有民眾送飲料為陳時中加油打氣。中央社記者黃國芳攝 111年12月6日