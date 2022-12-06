李俊俋申請選前之夜路權遭拒 嘉市：安全考量

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前）6日表示，選前之夜代表嘉義市的民主特殊傳統，市長重行選舉沒有舉辦，令人遺憾；選委會告知，選前之夜可自行申請路權舉辦活動，總部提出3處地點，日前向市府申請，但不是被拒絕，就是還在審議，不知道是什麼意思。中央社記者黃國芳攝 111年12月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市長選舉12月18日投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天說，因國際管樂節而沒有辦法舉辦選前之夜，向市府申請路權要辦活動，不是被拒絕、就是審議中，令人不解。

嘉義市工務處表示，李俊俋陣營申請16日上午8時至17日深夜12時路權（封路一線道）有3處，包括北榮街文化路口至民權路文化路口，因申請範圍緊鄰中央廣場，使用時間與中央廣場活動衝突，因此，予以拒絕。

另外，體育路彌陀路327巷路口至體育路彌陀路289巷路口，因與17日管樂踩街活動集結位置衝突，基於安全拒絕。還有1處是康樂街文化路口至文化路垂楊路口封路，因需考量封路是否影響公園活動的進行，目前尚待審議。

嘉義市長選舉18日投票，嘉義市選舉委員會指出，如果沒有嘉義市國際管樂節活動，選委會當盡力協調各參選人促成選前之夜，但嘉義市政府文化局已申請17日在中山路沿線及中央噴水圓環辦理嘉義市國際管樂節活動，已失去辦理選前之夜活動標的地點。

李俊俋今天接受媒體聯訪表示，選前之夜代表嘉義市的民主特殊傳統，嘉義市長重行選舉沒有舉辦選前之夜，令人遺憾。他說，嘉義市選委會告知，選前之夜可以自行申請路權舉辦活動，總部有提出3處地點，日前向嘉義市政府工務處申請，不過，不是被拒絕，就是還在審議，不知道是什麼意思。

李俊俋指出，嘉義市長選舉與市議員的選舉分開進行，11月26日嘉義市議員的投票率僅有54%左右，相較4年前的選舉，少了10%以上，未來還是徒步每個里拜票及廟口開講，讓市民關心嘉義市的前途及發展，進而踴躍出來投票。

爭取連任的嘉義市長黃敏惠競選總部表示，選前之夜將改以其他方式，選擇適當的時間和地點舉行選前造勢活動，並將依主管機關規定辦理。（編輯：卞金峰）1111206