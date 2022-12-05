嘉市長選舉 李俊俋：市長若無法爭取經費就換人

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嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右2）5日表示，市長若沒有辦法爭取經費，就換人做。中央社記者黃國芳攝 111年12月5日

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，對於爭取市長連任的黃敏惠認為民進黨市長參選人李俊俋可以留在中央為嘉義市爭取經費；李俊俋說，市長若沒辦法爭取經費，就換人做。

李俊俋今天上午持續在路口及傳統市場拜票，下午在立委王美惠、賴瑞隆陪同下，前往先天宮廟口開講，晚上則徒步掃街拜票。

黃敏惠上午在嘉義市議會接受媒體聯訪表示，自己從政逾20年，李俊俋應該也有20年，大家應攜手合作，李俊俋可以留在中央為嘉義市爭取更多預算。且市民認為嘉義市長選舉延至12月18日舉行有特別目的。

李俊俋下午在廟口開講接受媒體聯訪表示，嘉義市長選舉過程中，主要是其中一名參選人過世，依規定需延期，大家都預期不到，且12月18日投票日期也是根據地方選委會的建議。

李俊俋表示，擔任立委時，就為嘉義市爭取很多經費，包括爭取鐵路高架化工程，並減輕嘉義市政府的負擔；目前立委王美惠很努力在爭取經費建設嘉義市，如果市長沒有辦法爭取經費，就換人做。

另外，黃敏惠曾在造勢晚會致詞表示，4年前再度參選嘉義市長，因為當時看到經濟跌到谷底；上任近4年來，嘉義市經濟大進步，讓大家感受到當一個嘉義人很光榮、很驕傲。

對此，李俊俋說，天下雜誌今年的報告中，嘉義市的經濟及就業跌到第19名，比前市長涂醒哲時代差，目前嘉義市面臨很多問題，在一個嚴肅的時代，需要一個專業的市長，用對的方法解決問題，這才是最重要。（編輯：郭諭儒）1111205