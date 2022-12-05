更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情6/300
首頁 / 政治

蘇清泉聲請驗票調查庭 200民眾到場聲援

2022/12/5 15:45（12/5 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，5日在屏東地院進行驗票調查庭審理，蘇清泉（前右2）表示，會跟法官詳盡陳述，希望民眾保持理性，不要發生衝突。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，5日在屏東地院進行驗票調查庭審理，蘇清泉（前右2）表示，會跟法官詳盡陳述，希望民眾保持理性，不要發生衝突。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，今天進行調查庭審理，場外聚集約200名民眾到場聲援。

蘇清泉以1萬多票之差，敗給民進黨對手周春米，11月28日向屏東地方法院聲請證據保全及驗票，2日則提出選舉無效、當選無效之訴與針對證據保全遭到駁回提出抗告；今天下午3時30分在屏東地院進行驗票調查庭審理。

民眾聚集在法院外，高喊「打擊黑箱、我要真相」，下午3時蘇清泉抵達地院，民眾則高喊「加油。」

蘇清泉接受媒體聯訪表示，會跟法官詳盡陳述，希望民眾保持理性，不要發生衝突。

民間鬥士團體總召徐尚賢告訴中央社記者，這場選舉根本不公不義，在網路上發布蘇清泉的調查庭進行時間後，約200名民眾自動自發到場聲援，只求一個真相。（編輯：謝雅竹）1111205

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，5日進行調查庭審理，約200名民眾聚集在法院外聲援，高喊「打擊黑箱、我要真相」。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，5日進行調查庭審理，約200名民眾聚集在法院外聲援，高喊「打擊黑箱、我要真相」。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日
#蘇清泉
#徐尚賢
#周春米
蘇清泉
蘇清泉提當選無效之訴 周春米指依法處理 三立認屏東開票製播疏失 籲勿無限上綱為假新聞
徐尚賢
高雄3人違紀參選、1人改披綠袍 國民黨祭黨紀處分
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃敏惠造勢晚會王鴻薇力挺 李俊俋廟口開講