蘇清泉聲請驗票調查庭 200民眾到場聲援

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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，5日在屏東地院進行驗票調查庭審理，蘇清泉（前右2）表示，會跟法官詳盡陳述，希望民眾保持理性，不要發生衝突。中央社記者李卉婷攝 111年12月5日

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及開票過程瑕疵而聲請驗票，今天進行調查庭審理，場外聚集約200名民眾到場聲援。

蘇清泉以1萬多票之差，敗給民進黨對手周春米，11月28日向屏東地方法院聲請證據保全及驗票，2日則提出選舉無效、當選無效之訴與針對證據保全遭到駁回提出抗告；今天下午3時30分在屏東地院進行驗票調查庭審理。

民眾聚集在法院外，高喊「打擊黑箱、我要真相」，下午3時蘇清泉抵達地院，民眾則高喊「加油。」

蘇清泉接受媒體聯訪表示，會跟法官詳盡陳述，希望民眾保持理性，不要發生衝突。

民間鬥士團體總召徐尚賢告訴中央社記者，這場選舉根本不公不義，在網路上發布蘇清泉的調查庭進行時間後，約200名民眾自動自發到場聲援，只求一個真相。（編輯：謝雅竹）1111205