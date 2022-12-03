黃敏惠造勢晚會王鴻薇力挺 李俊俋廟口開講

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市長重行選舉改至18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天舉辦造勢晚會，邀台北市議員王鴻薇站台；民進黨嘉義市長參選人李俊俋晚間在廟口開講指出，嘉義要改變、向前發展。

黃敏惠晚上在九華山地藏庵廣場舉辦造勢晚會，邀請國民黨籍立委鄭麗文站台助講，獲國民黨徵召參選台北市第3選區立委補選的台北市議員王鴻薇也到場助講，湧入大量民眾高喊「凍蒜」。

黃敏惠致詞表示，4年前再度參選嘉義市長，因為當時看到經濟跌到谷底，嘉義市必須要進步，鄉親用一張張選票贏得選戰，這也是責任的開始；上任近4年來，嘉義市經濟大進步，讓大家感受到當一個嘉義人很光榮、很驕傲。

黃敏惠說，每項政見都很務實，都是做得到，因此，推出十大旗艦計畫。目前正值市長選舉關鍵時刻，市民是有智慧的，嘉義市是民主聖地、是彩色的，大家不分藍綠，要共同找出能帶給嘉義市持續進步人選。

王鴻薇致詞表示，與鄭麗文一起南下站台，是受到黃敏惠的勇氣感召，現在社會是一個女力爆發的時候，黃敏惠回鍋市長這4年，是嘉義市最幸福、最光榮的時候。

王鴻薇指出，當初揭露前新竹市長林智堅論文抄襲，承受相當大壓力及辛苦，最後勇敢地走過來。黃敏惠面對擁有中央資源的對手李俊俋，也非常辛苦，大家要以選票支持，讓黃敏惠感受到溫暖。

李俊俋晚間在立委劉世芳陪同下，在朝天宮進行廟口開講。針對黃敏惠認為當市長不是久不久，而是有心還是無心的問題，李俊俋接受媒體聯訪時表示，有心還要有力，如果越跑越慢，嘉義市越不進步。市民應考慮要改變、換人當市長的時候；嘉義市這10幾年來，經濟發展停滯、年輕人外地工作、長者得不到完善照顧，目前嘉義市最重要的是如何向前發展。

對於王鴻薇幫黃敏惠站台，李俊俋說，很奇怪的是自己有黨籍立委協助站台，黃敏惠陣營就認為是全黨打一人，那國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都曾幫黃敏惠助選，政黨拉抬推薦的候選人，本來就很正常的事，黃敏惠不用這麼嚴肅看待。

劉世芳接受媒體聯訪表示，嘉義市確實需要改變，黃敏惠對選戰態度是冷處理，嘉義市年輕一代都在看，這場選舉是嘉義人選擇嘉義前途的時候，市民千萬不要冷處理，用選票決定自己的前途。（編輯：郭諭儒）1111203