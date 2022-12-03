李俊俋傳統市場掃街拜票 黃敏惠辦晚會拉抬聲勢

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嘉義市長重行選舉改至18日投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋（右）3日前往傳統市場掃街拜票，受到鄉親熱情歡迎。（李俊俋競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月3日

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市長重行選舉改至18日投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋與妻子陳佳慧今天分別到傳統市場拜票；爭取連任的市長黃敏惠晚上將辦造勢晚會，邀請台北市議員王鴻薇站台。

李俊俋與妻子陳佳慧上午分別前往共和及永和傳統市場掃街拜票，民進黨籍立法委員林楚茵昨天陪同李俊俋掃街、廟口開講後，上午則陪同陳佳慧一起當李俊俋分身，爭取市民支持，沿途有許多攤商分別送上蔥蒜、菜頭表達支持。

林楚茵表示，自己也是透過政治人物的另一半開始接觸政治，希望透過分身的角度，走進市場，讓嘉義市的婆婆、媽媽，以及市民都能夠關注嘉義市長重行選舉，18日為投票日，希望大家都能支持民進黨優質的市長參選人李俊俋。

黃敏惠與競選團隊昨天晚上前往彌陀夜市掃街拜票，沿途受到市民的歡迎，爭相握手合照。

對於有人認為黃敏惠擔任市長已經很久了，黃敏惠今天在臉書（Facebook）貼文認為，其實不是久不久的問題，是有心還是無心的問題，自己有滿滿的熱情，因為與鄉親一樣，在這塊土地努力耕耘許久，用心愛咱的故鄉。

嘉義市長候選人黃敏惠競選總部表示，嘉義市長重行選舉距離投票剩下2週時間，總部將於晚上在九華山地藏庵廣場舉辦造勢晚會，除了邀請國民黨籍立法委員鄭麗文站台助講外，還有獲國民黨徵召參選台北市第3選區立委補選的台北市議員王鴻薇也會到場，將呼籲民眾繼續支持黃敏惠連任。（編輯：黃世雅）1111203