蘇清泉提當選無效之訴 周春米指依法處理

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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距輸給民進黨屏東縣長候選人周春米，蘇清泉質疑開票過程有瑕疵及計票有誤，待2日中選會公布當選人名單後，委任律師前往屏東地方法院提出選舉無效、當選無效之訴。中央社記者李卉婷攝 111年12月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉落選，他質疑開、計票作業，中選會今天公布當選人名單後，他透過律師提出選舉無效、當選無效之訴。屏東縣長當選人周春米指出，依法處理。

屏東縣長選舉，蘇清泉以1萬多票的差距輸給周春米。中選會今天公告「111年直轄市長、縣（市）長、直轄市議員、縣（市）議員選舉當選人名單」，屏東縣長當選人為周春米。

蘇清泉質疑開票過程與計票結果，11月28日向屏東地院遞狀聲請證據保全及驗票。經分案審理，證據保全遭駁回，5日將進行驗票聲請的調查庭。

今天中選會公布當選人名單後，蘇清泉透過律師在下午4時許前往屏東地方法院提出當選無效、選舉無效之訴，並針對證據保全遭駁回提出抗告。

蘇清泉透過團隊表示，已經完成遞狀，接下來會專心準備5日的驗票聲請調查庭；待調查庭結束後，再統一對外說明。

對此，周春米辦公室指出，尊重候選人提起訴訟的權利，依法處理。（編輯：戴光育）1111202