嘉市長噴水池選前之夜不辦 李俊俋質疑欠民主程序

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（中央社記者姜宜菁嘉義市2日電）嘉義市選委會今天宣布，17日不辦噴水圓環選前之夜活動。民進黨嘉義市長參選人李俊俋批評，停辦選前之夜未與參選人討論，欠缺民主程序；國民黨嘉義市長黃敏惠將選擇適當時間和地點舉行造勢活動。

嘉義市長重行選舉18日投票，嘉義市選舉委員會今天指出，如果沒有嘉義市國際管樂節活動，選委會當盡力協調各參選人促成選前之夜，但嘉義市政府文化局已申請17日在中山路沿線及中央噴水圓環辦理嘉義市國際管樂節活動，已失去辦理選前之夜活動標的地點。

李俊俋競選總部發新聞稿指出，嘉義市選委會是一個獨立機關，最該遵守民主程序，公平、公正、公開辦理選舉，如果辦理選前之夜有困難，應該與所有參選人討論，或至少公文告知，結果完全不經過民主程序，就片面取消，這樣的作為，絕非民主之福。

李俊俋強調，管樂節是嘉義市一年一度的盛會，選前之夜，同樣也是代表嘉義市的民主特殊傳統，都有同樣重要意義，今年市長選舉的選前之夜和管樂節的遊行撞期，但這並不代表一定要犧牲哪一個活動。

黃敏惠競選總部說，今年嘉義市長選舉日期改變是突發事件，有關選舉造勢活動，宜由主管機關依規定辦理。

如今沒有噴水圓環選前之夜，黃敏惠競選總部將改以其他方式，選擇適當的時間和地點舉行選前造勢活動。（編輯：謝雅竹）1111202