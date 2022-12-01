挨轟輔選不力 民眾黨高市黨部主委：不會逃避責任

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）民眾黨在高雄選舉結果不理想，代表民眾黨參選三民區市議員的李佳玲今天批市黨部主委馮啟彥輔選不力；馮啟彥說，不會逃避責任，但目前應思考的是如何讓民眾黨更好，不必急著撻伐他人。

台灣民眾黨在高雄共提名5名議員候選人及3名里長候選人，但全軍覆沒。李佳玲今天在臉書（Facebook）發文表示，這次挫敗是對民眾黨的警訊，高雄選舉成績極不理想，市黨部難辭其咎，主委馮啟彥醫師應負起政治責任請辭負責。

李佳玲批馮啟彥在此次輔選中，無法妥善整合資源，每週坐鎮黨部指揮的時間屈指可數，甚至選前還全台跑透透替別區候選人輔選；民眾黨如要在全台各地深耕，黨部主委應專職投入，而非本業為重、兼職為輕的心態。

馮啟彥對中央社記者回應表示，接高市黨部主委一職，是階段性任務指派，無給榮譽職，絕不會眷戀權位；但主席柯文哲有令，選後以留人及安撫人心為先，不要急著抓戰犯，各縣市所有黨部主委任期到明年1月底，與中央委員同進退。

馮啟彥說，此次選舉，市黨部盡力將有限資源，給予每名候選人；選舉剛結束，民眾黨中央及各地方黨部，一直在持續檢討中，高雄市絕大多數候選人在選後對黨部都心存感激，從各候選人的敗選聲明中就看得出。

馮啟彥指出，選舉結果不理想，他絕不會逃避責任，但目前需要的是「解決問題的方針」，大家都應思考怎麼做才能讓民眾黨更好，而不必急著撻伐他人；民眾黨會努力改善與進步，持續走下去為台灣人民服務。（編輯：陳仁華）1111201