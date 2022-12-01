挺蘇清泉聲請驗票 朱立倫籲民眾提證據求真相

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國民黨主席朱立倫（前左）1日赴屏東縣出席黨部感恩茶會，針對日前選舉屏東開票爭議，朱立倫也力挺黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（前右）聲請驗票。中央社記者李卉婷攝 111年12月1日

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑選務不公向法院遞狀，5日將進行驗票聲請調查庭，國民黨主席朱立倫今天出席屏東縣感恩茶會表示，會全力協助，也呼籲民眾手中若有證據就提出，以求真相。

國民黨蘇清泉以1萬多票落差敗給民進黨周春米，但蘇清泉質疑開票過程瑕疵與計票不公，11月28日向屏東地方法院遞狀聲請證據保全及驗票。

經屏東地院分案審理，證據保全部分已駁回，5日將進行驗票聲請的調查庭；另外，蘇清泉預計明天透過律師前往地院再提當選無效、選舉無效之訴，並針對證據保全部分再提抗告。

朱立倫今天下午赴國民黨屏東縣黨部感恩茶會，針對屏東開票爭議，朱立倫會前接受媒體聯訪指出，屏東開票爭議不是「瑕疵」2字可以形容，選舉確已結束，但開票還沒有結束，屏東縣民有資格、有權利要求真相，「沒有真相，就沒有屏東縣長」。

針對中選會主委李進勇的立院答詢說法與周春米今天發表的聲明，朱立倫表示，「感到遺憾」。

朱立倫強調，國民黨不論在法律、立院黨團等方面都會全力協助蘇清泉，也要號召民眾手中若有證據就提出來，讓這場選舉有真相。

蘇清泉則說，希望周春米大方贊同驗票，不然在大家的心中「依然是周委員，不是周縣長」。（編輯：陳仁華）1111201