富里鄉長候選人退選卻當選 徐國勇：若要修法可討論

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（中央社記者陳俊華台北1日電）花蓮縣富里鄉長當選人張容榕在選前宣布退選、遷出戶籍，最後仍當選。內政部長徐國勇今天說，依選罷法規定，就算候選人宣布退選，選舉還是要照常舉行；若要就這部分修法，當然可以討論。

立法院內政委員會今天邀徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備詢。

台灣民眾黨立委賴香伶質詢時指出，張容榕宣布退選，支持者仍成立後援會助選，投票結果由張容榕勝選。但張容榕不就職、不宣誓，中選會是否要介入處理，且公職人員選舉罷免法中，沒辦法處理退選相關事宜。

中選會選務處長謝美玲答詢時表示，鄉鎮市長當選後不宣誓，涉及宣誓條例及地方制度法的適用。

徐國勇說，雖然張容榕宣布退選，但選罷法規定選舉仍要照常進行，張容榕當選後就看要不要就職，如果張容榕不就職，3個月內會請她再次宣誓，再不來才視同不就職，這時就要辦理重行選舉。

徐國勇指出，另外，如果4個月內張容榕的戶籍沒有遷回來，也視同解職；在12月25日如果張容榕沒有就職，3個月內會再請她就職，否則就要重行選舉。如果要就這部分修法，當然可以討論，這的確是很特殊的案例。

依公職人員選舉罷免法規定，參選人在登記時只要確認戶籍在選區內，就有被選舉資格，之後戶籍遷出，並不影響參選及當選資格；另依地方制度法第79條規定，包含鄉長在內的民選地方公職人員，如果戶籍遷出任職所在的行政區達4個月以上，依法將解除職務並辦理補選。

另外，民進黨立委王美惠質詢時問，國民黨主席朱立倫穿著印有國民黨縮寫KMT外套去投票，是否違反選罷法。李進勇說，這案子桃園市選委會已經在調查、依法處理中，有任何結果會向社會大眾說明。

李進勇會後受訪時表示，選後還有很多事要處理，會請桃園市選委會儘速處理，地方選委會也是每個月都會開委員會，「下次委員會應該要討論吧」，會保持密切聯繫。（編輯：林興盟）1111201