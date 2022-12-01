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李進勇：屏東縣長選舉開票過程有瑕疵 但結果無誤

2022/12/1 10:41（12/1 12:21 更新）
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九合一選舉落幕，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票瑕疵。中選會主委李進勇（圖）1日在立法院內政委員會口頭報告時自備手板說明。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
九合一選舉落幕，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票瑕疵。中選會主委李進勇（圖）1日在立法院內政委員會口頭報告時自備手板說明。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
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（中央社記者陳俊華台北1日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票瑕疵。中選會主委李進勇今天說，該投票所開票沒有嚴格遵照程序，的確有瑕疵，他感到抱歉，會檢討改進並研擬懲處、提出對策，但開票結果完全正確。

今年屏東縣長選舉，國民黨籍候選人蘇清泉以1萬多票敗給民進黨籍候選人周春米。蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，提出屏東有效票38萬，卻開出43萬票、唱票過程並未亮票、中選會公告的選舉人數一直變換、開票速度過慢、新聞台報導票數有誤植狀況等，12日將向法院提出選舉、當選無效之訴。

立法院內政委員會今天邀內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備詢。

李進勇在口頭報告時自備手板說明，他說，中選會計票全程既無異狀、開票結果精準正確。有某家電視台指屏東縣長選舉有「候選人票數對調誤植、中選會調查中」，完全是錯誤報導，經中選會聯繫屏東縣選委會後發現，計票沒有誤植情形，因此要求媒體更正、澄清，該電視台也兩度更正。

李進勇說，如果不同時間數據還一樣，那才是在搞鬼，中央選務中心計票是下午4時後投票結束後，各投票所馬上改成開票所，各地投開票所同時開票，有的開得快、有的開得慢，早點開完的就回報到選務作業中心，再報給當地選委會及中央計票中心。

李進勇表示，不同時間不斷累積，查詢網站系統中，顯示的就是不同時間彙整各地所回報的結果，時間愈晚累加數愈多。以屏東縣711個投開票所來講，晚間8時33分開出619個投票所，累計選舉人數57萬1259人，投票數38萬1631人，投票率67.59%。

李進勇指出，隨後在晚間8時59時，已開出680個投票所，選舉人數64萬1723人、投票數43萬1840人，投票率67.29%；晚間9時42分已經到尾聲，有703個完成開票，算出投票率是67.18%，數字變動是正常的，計票當然是一直累計。

李進勇說，屏東縣第194號投開票所，開票過程沒有嚴格遵照程序，的確有瑕疵，這中選會承認，當然要檢討、接受指教，並研擬懲處、提出對策。但開票結果蘇清泉得到467票、周春米得到258票，指責的一方還贏200多票，且雙方都有派監票員在現場，也有民眾在場看開票經過，共見共聞。

李進勇表示，開票過程有瑕疵，很抱歉，中選會會檢討改進，但結果完全正確。投開票結果統計表的副本都會給監票員，並回報各競選總部，競選總部開票結果和中選會開票結果相同、沒有任何錯誤。

李進勇指出，外界所指責的第一點是媒體錯、不是中選會錯；第二點，是大家不熟悉開票查詢系統，但中選會已經說明清楚，不該再懷疑；第三點，作業瑕疵會檢討、改進，但對選舉結果沒有任何影響，事件該告一段落。

李進勇說，中選會理解落選人的心裡感受，要循法律途徑救濟也尊重、完全配合法院調查，但是要提告最基本的準備是要有證據，現在候選人要提當選無效、選舉無效之訴，卻呼籲大家提供證據，「沒有證據就要提告，哪有人這樣的？」，對競競業業的選務人員實在不太公平。

李進勇表示，選務人員在2018年摔了一大跤，今年所有選務人員非常敬業，不能出任何差錯，不敢邀功，但至少給他們一個公道。（編輯：翟思嘉）1111201

#蘇清泉
#屏東縣長
#李進勇
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