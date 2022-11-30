電視台九合一開票疑義 NCC收民眾申訴5件

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（中央社記者蘇思云台北30日電）NCC今天表示，電視台九合一選舉開票，目前共收到5件申訴，皆針對台北市，包括三立、民視、年代新聞台都有申訴案；至於屏東縣長選舉票數錯置部分並未收到申訴，但會請三立啟動倫理委員會釐清出錯原因。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注新聞台播報票數是否有灌票，或是民眾檢舉申訴案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，從11月以來共收到17件申訴，選舉投票前有12件、選舉投票後有5件申訴；5件開票相關申訴案都是針對台北市，主要是選舉票數民眾認為有疑義、或是覺得某個票數維持很長時間，2件是三立、2件是民視、1件是年代新聞台。

翁柏宗表示，由於涉及選舉，相關案件會移送到由中選會作認定，另一方面，NCC也會依照衛廣法規定，請電視台陳述意見，電視台也要依照自律機制、倫理委員會討論與調查，作成會議紀錄公布在網站上並送到NCC，NCC後續也會提請相關標準作業流程進行。

至於外界關注屏東選舉三立新聞台開票節目票數誤植，翁柏宗表示，相關申訴案並沒有跟屏東選舉有關的，不過，中選會發現三立節目在26日當天晚上8時11分，誤把屏東縣長候選人周春米與蘇清泉的票數誤植，NCC觀看側錄內容顯示，三立當天8時12分就有更正。不過，還是會請三立陳述意見，也要啟動相關倫理委員會調查，釐清錯置原因。（編輯：楊蘭軒）1111130