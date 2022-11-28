藍質疑屏東縣長計票瑕疵 中選會：無異狀且精準正確

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（中央社記者陳俊華台北28日電）國民黨質疑屏東縣長選舉開票有瑕疵。中選會今天說，開票全程無異狀且精準正確，盼候選人能以理性查證、平和之心接受選舉結果；對於有候選人擬針對選舉結果採取司法途徑，予以尊重。

九合一選舉結束，依中選會計票結果，民進黨屏東縣長候選人周春米拿下21萬7537票、國民黨屏東縣長候選人蘇清泉20萬6460票、時代力量屏東縣長候選人詹智鈞1萬9156票。周春米領先蘇清泉1萬1077票，當選屏東縣長。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會指出，屏東縣長選舉僅44萬投票數，竟花費5小時才計票完成，選舉人數也一日4變，質疑屏東縣選委會在開票、計票過程出現重大瑕疵；蘇清泉今天上午10時，已前往屏東地方法院聲請驗票。

中選會透過新聞稿表示，11月26日晚間中選會開票、計票過程，全程既無異狀且精準正確，各直轄市、縣市長選舉的計票結果，也都與全國各地投開票所數據相同，其他選舉或複決公投亦是，都可受外界檢視。

中選會說，投票日後至今，仍有人質疑屏東縣議員票數較縣長票數多，或無端製造數據任意指摘選舉人數一直變動等情形，與事實不符。

中選會指出，11月26日開票時，屏東縣主要候選人都有推派監察員，且監察員回報各投開票所計票結果，也與中選會計票結果相符，中選會及地方選委會也確認各投開票所，主要候選人也都有推薦監察員依法監票，並回傳到主要候選人競選總部。

中選會表示，對於屏東縣長選舉，有候選人無法接受選舉結果，中選會及屏東縣選委會都可以理解，但希望在相關訊息再次澄清後，候選人能以理性查證、平和之心接受選舉結果；對於候選人擬針對選舉結果採取司法途徑，中選會及屏東縣選委會仍予以尊重。

中選會說，實際上，有些媒體或電視公司報票錯誤，是媒體或電視公司自行灌票所致，與中選會及各地選委會無涉，例如有媒體未經查證就指「有候選人票數對調誤植」，並下標「中選會調查中」，實則根本沒有這種情形。

中選會指出，在26日開票當晚就發現這項媒體錯誤資訊，並立即要求該媒體須立刻更正與澄清說明，隨後該電視公司也承認是其自身錯誤所致，亦發布「本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正與中選會無關」等澄清訊息。（編輯：林克倫）1111128