高雄灣愛里長選舉同票 抽籤由邱清勳當選

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市三民區灣愛里長選舉，尋求8連霸的李永貴與挑戰者邱清勳均獲714票，是高雄市唯一需抽籤決定當選人的里。今天抽籤結果，由邱清勳勝出，但李永貴表示將提當選無效之訴。

三民區灣愛里長選舉26日開票，李永貴與邱清勳均獲得714票，2人今天上午10時在區公所抽籤，結果由邱清勳抽中「當選」籤，但李永貴對選舉結果不服。

高雄市選委會對中央社記者表示，候選人若對選舉結果有意見，在當選名單公告後30天內，可向地方法院申請當選無效之訴，再由法院裁定。李永貴接受中央社記者訪問表示，一定會向法院提出當選無效之訴。

邱清勳上午接受媒體聯訪表示，當選是責任的開始，會對投給他的選票負責。至於李永貴批選舉過程遭到抹黑，邱清勳則強調，自己說的都是有所本。

李永貴表示，自己擔任7屆里長，沒想到今年選舉卻遭到對手抹黑攻擊，拿15年前的事情指他涉及賄選，他已提告捍衛清白，「這次選舉抹黑已經沒有人性了，我參選至今還沒遇過這種情況，感到很痛心」。

李永貴已擔任7屆里長，今年尋求8連霸，26日開票結果，李永貴與邱清勳均獲得714票，依選罷法規定，2人必須抽籤決定誰當選。今天上午10時，2人在三民區公所抽籤決定當選人。抽籤結果由邱清勳當選。（編輯：郭諭儒）1111128