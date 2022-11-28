蘇清泉聲請重新驗票 強調沒真相就沒屏東縣長

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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）質疑計票有誤及過程瑕疵，28日上午與律師前往屏東地院遞狀聲請證據保全與重新驗票。中央社記者李卉婷攝 111年11月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，今天上午與律師前往屏東地院遞狀聲請證據保全與重新驗票，蘇清泉提出5點質疑並強調「沒有真相就沒有屏東縣長」。

屏東縣選委會公告，屏東共有711個投開票所，選舉人數67萬9330人。依中選會計票結果，周春米21萬7537票、蘇清泉20萬6460票、詹智鈞1萬9156票，周春米領先蘇清泉1萬1077票，當選屏東縣長。

蘇清泉在開票當天質疑計票有誤及過程瑕疵，今天上午10時，在律師與國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝陪同下，前往屏東地方法院遞狀聲請證據保全與重新驗票。

蘇清泉發表5點質疑指出，電視媒體在開票過程中，報導票數有誤植狀況，究竟誤植多少票；部分投開票所開票瑕疵，並沒有將選票呈現給鄉親看；中選會公告的選舉人數竟然每小時就更動；投開票所開票速度太慢，才40多萬張選票，5個小時竟然都開不完；選舉有效票一直變動。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，自己並沒有輸不起，而是不怕輸，個人輸贏不重要，要的是真相，因為「沒有真相就沒有屏東縣長」。

屏東縣選委會總幹事楊新發告訴中央社記者，每個投開票所人員都須經過訓練，唱票過程會將選票清楚呈現，否則現場民眾也會提出異議；公告的選舉人數一直都為67萬9330人，開票當天，中選會網頁呈現的選舉人數會隨著已完成的投開票所總票數浮動；六都只開4種票，屏東加上鄉鎮長及鄉民代表要開6種；選舉有效票本來就會隨著票數開出而有所更動。

楊新發強調，所有開票過程都是嚴謹且符合程序，尊重候選人做法，一切都等法院通知。

屏東地院表示，今天上午已受理分案，由法官裁定。（編輯：陳仁華）1111128