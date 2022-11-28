更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看
政治

九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情4/300
首頁 / 政治

接受慰留 蘇貞昌：總統提醒堅守崗位做出更好成績

2022/11/28 10:37（11/28 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長蘇貞昌（前）28日受訪表示，執政黨要嚴肅面對選舉結果、深刻檢討，他第一時間請辭，但總統蔡英文提醒他，應緊盯國內外瞬息萬變的情勢，堅守崗位，才能回應民眾並做出更好的成績。中央社記者謝佳璋攝 111年11月28日
行政院長蘇貞昌（前）28日受訪表示，執政黨要嚴肅面對選舉結果、深刻檢討，他第一時間請辭，但總統蔡英文提醒他，應緊盯國內外瞬息萬變的情勢，堅守崗位，才能回應民眾並做出更好的成績。中央社記者謝佳璋攝 111年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長蘇貞昌今天指出，面對九合一選舉結果他第一時間請辭，但總統蔡英文提醒他，應該要緊盯國內外瞬息萬變的情勢，堅守崗位，才能回應民眾想法，做出更好的成績。

執政黨九合一大選挫敗，蔡總統辭去民進黨主席職位，但慰留請辭的蘇貞昌引發討論。蘇貞昌今天出席CEDAW第4次國家報告國際審查會議開幕式前受訪表示，執政黨要嚴肅面對選舉結果、深刻檢討，回應民眾的想法，他身為執政團隊一員，第一時間就請辭。

他說，但總統特別提醒，應該要緊盯、應變國內外瞬息萬變的情勢，還有許多正在進行的工作也不能放鬆，堅守崗位，才能回應民眾並做出更好的成績。

另外，為哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者，中國上海市民眾近日數度聚集，抗議官方防疫管控過度嚴格，引發官民對峙，被視為「白紙革命」。

蘇貞昌說，世界已走向與病毒共存的階段，台灣也開放邊境，歡迎觀光客進來，但中國嚴密封控，嚴重影響人民生活，引起劇烈反抗，這些都可以比較。

至於會否擔心中國藉由對台動作轉移中國民眾的抗議，蘇貞昌說，中國是專制極權國家，又緊鄰台灣，若有任何變化政府都會緊盯，且及時因應。（編輯：張良知）1111128

#蘇貞昌
#蔡英文
#九合一
延伸閱讀
蛋價偏高 陳吉仲：會窮盡一切所有方法回穩口罩12/1解禁？蘇貞昌：聽取專家評估後決定九合一選舉綠退守南台灣 執政版圖、議會席次選舉數據一次看葛來儀：九合一選舉關注內政 無法作2024指標民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題
蘇貞昌
蔡總統支持度未反映選票 黨政人士：議題不同難轉移九合一敗選扛責辭黨主席 蔡英文：執政須更虛心
蔡英文
荷媒解讀九合一選舉 關注2024大選及對中關係台灣九合一選舉落幕 國際媒體報導一次看
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
梅山鄉代當選人涉賄遭起訴 檢方提當選無效訴訟