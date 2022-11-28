接受慰留 蘇貞昌：總統提醒堅守崗位做出更好成績

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行政院長蘇貞昌（前）28日受訪表示，執政黨要嚴肅面對選舉結果、深刻檢討，他第一時間請辭，但總統蔡英文提醒他，應緊盯國內外瞬息萬變的情勢，堅守崗位，才能回應民眾並做出更好的成績。中央社記者謝佳璋攝 111年11月28日

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長蘇貞昌今天指出，面對九合一選舉結果他第一時間請辭，但總統蔡英文提醒他，應該要緊盯國內外瞬息萬變的情勢，堅守崗位，才能回應民眾想法，做出更好的成績。

執政黨九合一大選挫敗，蔡總統辭去民進黨主席職位，但慰留請辭的蘇貞昌引發討論。蘇貞昌今天出席CEDAW第4次國家報告國際審查會議開幕式前受訪表示，執政黨要嚴肅面對選舉結果、深刻檢討，回應民眾的想法，他身為執政團隊一員，第一時間就請辭。

他說，但總統特別提醒，應該要緊盯、應變國內外瞬息萬變的情勢，還有許多正在進行的工作也不能放鬆，堅守崗位，才能回應民眾並做出更好的成績。

另外，為哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者，中國上海市民眾近日數度聚集，抗議官方防疫管控過度嚴格，引發官民對峙，被視為「白紙革命」。

蘇貞昌說，世界已走向與病毒共存的階段，台灣也開放邊境，歡迎觀光客進來，但中國嚴密封控，嚴重影響人民生活，引起劇烈反抗，這些都可以比較。

至於會否擔心中國藉由對台動作轉移中國民眾的抗議，蘇貞昌說，中國是專制極權國家，又緊鄰台灣，若有任何變化政府都會緊盯，且及時因應。（編輯：張良知）1111128