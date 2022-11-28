蛋價偏高 陳吉仲：會窮盡一切所有方法回穩

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（中央社記者張雄風台北28日電）蛋價持續偏高，農委會主委陳吉仲今天表示，「會窮盡一切所有方法」，強調現在供蛋充足，會朝提高產蛋率、穩定飼料價格等方式，也會持續向行政院申請營業稅減免。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

農委會主委陳吉仲會前接受媒體聯訪。媒體提問關於蛋價仍偏高，陳吉仲表示，每天雞蛋的供應數量，從3月的10萬8000箱現在已經到12萬箱，一箱200顆、總共2400萬顆，供應量絕對充足；第二，飼料部分不會再持續的上漲、會回穩；第三則是會提高產蛋率。

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陳吉仲說，所謂產蛋率就是100隻雞，如果每天生產80顆的蛋，產蛋率就是8成；現在已經從6成多提升到7成2，只要產蛋率再提升、單位成本下降，價格才有機會回穩。

陳吉仲強調「當然會窮盡一切所有方法」，如營業稅減免會持續向行政院申請；也會釋放舊米當飼料米，現在種植的青稞玉米、硬質玉米已經超過3萬公頃，明年預計達5萬公頃，會盡一切手段穩定飼料價格。（編輯：方沛清）1111128