梅山鄉代當選人涉賄遭起訴 檢方提當選無效訴訟

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義縣梅山鄉民代表葉姓候選人於選舉期間涉及現金賄選遭查獲，檢方依違反選罷法起訴，因葉姓候選人在選舉開票後當選鄉代，檢方將依法提起當選無效訴訟。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，梅山鄉民代表葉姓候選人於今年10月間，親自或指示樁腳郭姓男子、鍾姓女子，透過鄰里間家戶拜訪時，以每票新台幣1000元或2000元代價，向當地有投票權選民買票，約定須投票支持葉姓候選人。

葉姓候選人涉及賄選，檢警11月10日執行搜索，傳喚葉姓候選人、郭男、鍾女及多名選民到案；郭男及鍾女坦承協助賄選，且有選民坦承有收到現金，檢方複訊後，諭令葉姓候選人以10萬元交保，郭男、鍾女分別以2萬元、5000元交保。其他選民均請回。

葉姓候選人、郭男及鍾女所為，已涉及公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定行使罪嫌。檢方偵結，並依法起訴。

檢方審酌葉姓候選人竟企圖以交付金錢剝奪選民的權利，嚴重影響法治根基，考量犯後已坦承犯行，建請法院予以量處適當刑責。另查獲6名選民，所涉投票收賄罪嫌，為緩起訴處分。

由於葉姓候選人最後當選梅山鄉民代表，檢方對於賄選遭查獲候選人仍當選，將以公義代表人身分，依法提起當選無效訴訟，以維護民主、法治基本價值。（編輯：卞金峰）1111128