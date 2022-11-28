花蓮縣議長爭奪成焦點 張峻連任變數多

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現任花蓮縣議長張峻（前中）爭取連任，是否被黨中央同意報准及議員支持待觀察；國民黨縣黨部表示，目前普遍徵詢議員意見，作為提名的參考。中央社記者李先鳳攝 111年11月28日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）大選落幕，緊接著花蓮縣議長寶座爭奪成焦點，現任議長張峻爭取連任，是否被黨中央同意報准及議員支持待觀察；國民黨縣黨部表示，目前普遍徵詢議員意見，作為提名的參考。

花蓮縣議會第20屆議員選舉，應選出33人，包括國民黨當選18人，民進黨3人，無黨籍11人，民眾黨1人。

由於國民黨花蓮縣黨部提名爭議，因此這一屆以無黨籍身分參選議員增多，其中，張峻、魏嘉賢、黃鈴蘭等原本都是國民黨籍。

今年7月間，張峻被國民黨花蓮縣黨部以排黑條款不提名，但是後來獲黨中央同意張峻以「報備」參選。張峻沒有政黨推薦書以無黨籍身分參選，最後拿下選區最高票當選。

張峻有意參選議長，是否可能再被黨中央同意報准參選，尚待觀察。張峻說，將會爭取黨中央同意與支持，且議長是由議員投票，會持續爭取各議員的支持。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，會依據黨部的提名規則辦理，正副議長被提名者，將參考其對黨的貢獻與表現，目前先普遍、私下徵詢議員的意見，作為提名的參考。

對於張峻是否自行爭取黨中央支持而造成分裂？張逸華說，現任議長有表達意願的自由，但對於假設性問題不願回答。（編輯：郭諭儒）1111128