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差8票成為落選頭 時力彰縣議員吳韋達考慮提驗票

2022/11/27 18:57（11/27 19:10 更新）
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時代力量彰化縣議員吳韋達尋求連任，不過昨晚選票開出卻以8票之差成為「落選頭」。（中央社製圖）
時代力量彰化縣議員吳韋達尋求連任，不過昨晚選票開出卻以8票之差成為「落選頭」。（中央社製圖）
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）時代力量彰化縣議員吳韋達尋求連任，不過昨晚選票開出卻以8票之差成為「落選頭」。吳韋達說，將和律師討論之後決定是否提出訴訟聲請驗票，而時力仍會在彰化繼續深耕經營。

時力在這次彰化縣議員提名2席，分別是第1選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）提名現任議員吳韋達、第4選區（大村鄉、員林市、永靖鄉）提名新人鄭宇焱。昨晚選票開出，尋求連任的吳韋達獲得5801票，在當選的13個席次中，和「吊車尾」當選、同樣尋求連任的國民黨縣議員白玉如只差8票。

擁有荷蘭奈美亨大學物理博士學位的吳韋達問政認真，出席率和發言次數在議會排名第1，這次議員選舉意外落馬，支持者都在詢問吳韋達是否會要求驗票。

吳韋達接受中央社記者電訪指出，許多支持者都希望驗票，也有人說要幫忙籌措驗票所需費用。競選總部工作人員昨晚開票過程中，也發現部分投開票所有疏失，將和律師討論後再決定是否提出訴訟聲請驗票。

吳韋達說，這次議員選舉票數不理想，主要還是檢討自己努力不夠，時代力量不會被輕易擊倒，一定會穩住腳步繼續深耕，因為大家都想要一個更好的彰化。（編輯：黃世雅）1111127

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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