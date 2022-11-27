劉櫂豪參選台東縣長連6敗 下一步布局引關注

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民進黨立委劉櫂豪（中）挑戰台東縣長吞下6連敗，26日開票後他鞠躬感謝各界的支持；外界關注劉櫂豪的下一步，以及民進黨2024年立委選舉的布局。中央社記者盧太城台東攝 111年11月27日

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）民進黨立委劉櫂豪挑戰台東縣長吞下6連敗，台東縣長這塊政治版圖依然是「撼不動的藍天」；接下來，劉櫂豪的立委連任之路也將面臨同黨前立委賴坤成挑戰，引發關注。

台東原住民族及軍公教人員的政治傾向偏藍，整體政治版圖「藍大於綠」。民進黨創黨後在歷屆台東縣議員席次僅有1席，這次增加1席；16鄉鎮市長，只曾拿下台東市及卑南鄉；歷次台東縣長選舉推出的候選人雖都是一時之選，但從建黨至今未曾勝過。

民進黨近30年在台東推出的縣長選將包括1989年徵召亞洲鐵人楊傳廣參選，僅獲得8130票，得票率9.05%；1997年時任民進黨副秘書長黃昭輝親自東征只獲得5818票，得票率5.7%；2001年賴坤成獲得1萬7237票，得票率17.32%。

接著由法官出身的劉櫂豪接棒參選台東縣長，分別是2005年4萬173票，得票率38.3%；2006年的縣長補選1萬9228票，得票率28.4%（賴坤成為7%）；2009年5萬802票，得票率47.4；2014年5萬3860票，得票率45.59%；2018年4萬4264，得票率37.03%；今年第6次參獲4萬1104票，得票率36.65%。

劉櫂豪6次挑戰台東縣長雖都吞了敗仗，但連任了3屆立委，2012年獲得31685票，得票率41.56%；2016年獲得4萬2317票，得票率64.18%；2020年獲得4萬1493票，得票率53.09%。

挑戰台東縣長吞6連敗、立委3連任，政壇人士分析指出，主要原因是台東立委選舉不包括原住民選票，換句話說，如果少了原住民選票，劉櫂豪是可以打破台東「藍大於綠」的政治版圖。

另外，台東縣民進黨內另一個政治要角是前台東市長、前立委賴坤成，他在這次爭取民進黨提名參選台東縣長失利後，即喊出「人生最後一戰，拚立委！」等同宣布將參選2024年立委。

賴坤成為了提前布局，這段時間投入輔選台東市長候選人洪宗楷及池上鄉長候選人林建宏，賴坤成的親友都說「比他自己在參選還認真」。

3天前，賴坤成更喊出「如果宗楷、建宏能當選台東市長、池上鄉長，參選立委的機會就會大增，想要坐轎就要先抬轎，這次我真的比自已參選還要認真！」

昨晚開票結果，洪宗楷獲得2萬2464票，輸給競選對手5818票，與外界評估的五五波有段差距，讓賴坤成失去明年進軍立委最重要的灘頭堡；池上的林建宏雖然險勝，但外界評估對賴坤成挑戰立委的幫助有限。

劉櫂豪今天下午起展開3天的謝票行程，他在臉書（Facebook）貼文引用日本詩人宮澤賢治的詩「不要輸給風雨」，但沒有談到未來的規劃。

至於賴坤成，他將在明天啟程到日本度假。

劉櫂豪、賴坤成的下一步怎麼走，牽動民進黨2024年台東這一席立委的布局。（編輯：戴光育）1111127