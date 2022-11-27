曹興誠提醒當選人 不可忘記國家主權和衛國責任

（中央社記者韓婷婷台北27日電）民進黨在九合一地方選舉大敗，前聯電董事長曹興誠今天發文表示，國民黨大勝，向國際散布了台灣對中共妥協、姑息的訊息，令人憂心；他提醒當選人，不可忘記國家主權和衛國責任。

曹興誠在臉書（Facebook）表示，總統蔡英文上任以來，在國際外交上取得了輝煌成就，讓台灣的處境得到國際普遍認知和同情，這是他此次選舉支持民進黨的主要理由；但不可諱言，現在民進黨政府在司法改革上躊躇觀望、進步緩慢，讓許多人失望，無疑是敗選原因之一。

曹興誠認為，台灣能在中共空前囂張的武力威脅下，照常舉行地方選舉，顯示了台灣民主的堅韌，應該也會得到自由世界的正面解讀；他期望，各黨當選人不可掉以輕心，在慶祝勝利之餘，能多多思考自己保護國家主權的責任。

他表示，這次選舉有一個隱形大輸家，就是台灣的司法。在選戰中聽到大量的公開攻擊或私下耳語，說對手如何如何地貪贓枉法，但卻沒有看到什麼具體的檢舉、調查或起訴。

曹興誠指出，如果這些攻擊或耳語不符事實，就涉及誹謗或意圖使人不當選。如果是事實，知情者卻不去舉報，一是表示缺乏公民意識，對國家權益受損不關心，二是表示對司法的公正和效率沒信心，此兩者皆代表司法不彰或失敗。

他進一步指出，選舉和政黨輪替所提供的只是程序正義，其目的是增進立法的品質和司法的效能。有堅實的法治，國家才有不斷進步的基礎；否則不停的選舉、只會不停地製造分裂，還會讓對岸的獨裁者嘲笑台灣的混亂，利用台灣的衝突。

曹興誠表示，他這次恢復台灣國籍，除了立志拒共保台，也決心出錢出力，聯合有志於司法改革的律師、學者、專家們，共同為改善台灣的法治而努力；且在下個月中，就會開始公開行動，並爭取大眾的支持。（編輯：林克倫）1111127