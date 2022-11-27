謝龍介展開7天謝票 未來動向待思考

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

競選失利的國民黨台南市長候選人謝龍介（圖）27日下午展開7天謝票行程，在宣傳車上用擴音器向民眾致謝，並將到各行政區的47間廟宇祈福。中央社記者楊思瑞攝 111年11月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）競選失利的國民黨台南市長候選人謝龍介今天下午展開7天謝票行程，並將到位於各行政區的47間廟宇祈福，對於媒體詢問未來動向，謝龍介表示，等謝完票再來思考。

謝龍介下午從競選總部出發謝票前接受媒體聯訪表示，過去8個月走遍台南各角落拜票，現在謝票也還是要再來一次，並把主要廟宇都跑一遍，親自向市民答謝，這次獲得這麼高的支持度，最後雖仍功虧一簣，但已能感受到台南民眾願意改變的想法。

謝龍介說，這次所提出來的很多政策，連部分民進黨籍議員都在競選時列為主要政見，可見是人民的期待，不能把台南變成六都的例外，這樣對長輩和兒童不公平，希望台南市長黃偉哲能當成施政參考。

媒體並針對國民黨立委陳以信今天宣布將返鄉參選下屆台南區域立委一事，詢問謝龍介的看法，謝龍介說，有更多人願意深耕台南、經營地方，對國民黨來說都是好事，也對將來台南翻盤，藍營重返執政會有幫助。

媒體再追問謝龍介是否有計畫角逐下屆區域立委，謝龍介則說，市長選舉剛剛結束，才要開始謝票而已，其他的還沒規劃，等謝完票後再來思考未來動向，不過60年來沒有離開台南，生於斯長於斯，這塊土地是他的最愛，會繼續跟大家一起努力。（編輯：張雅淨）1111127