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屏縣議員藍增綠減無黨籍最多 周典論拚議長連任

2022/11/27 14:36（11/27 15:16 更新）
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屏東縣議員選舉結果出爐，國民黨屏東縣黨部估泛藍可望逾30席、席次過半，國民黨籍議長周典論（前右）27日表示，將與無黨籍副議長盧文瑞（前左）一起拚連任。（屏東縣議會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月27日
屏東縣議員選舉結果出爐，國民黨屏東縣黨部估泛藍可望逾30席、席次過半，國民黨籍議長周典論（前右）27日表示，將與無黨籍副議長盧文瑞（前左）一起拚連任。（屏東縣議會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣議員選舉結果，國民黨增至19席、民進黨減至13席、無黨籍23席，國民黨屏東縣黨部估泛藍可望逾30席、過半，國民黨籍議長周典論今天說，將與無黨籍副議長盧文瑞一起拚連任。

屏東縣議員共16選區、應選55席，今年改選藍綠版圖變動，國民黨增2席至19席，民進黨減2席至13席，無黨籍增1席至23席、為屏東縣議會最多數；時代力量、民眾黨、台灣基進、台灣團結聯盟派出的人選均未當選。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝接受媒體聯訪指出，這次有不少有國民黨籍是以無黨籍登記，加上泛藍黨友，可望掌握席次逾30席。

屏東縣議會議長周典論今天接受媒體聯訪表示，他會與無黨籍副議長盧文瑞一起爭取連任，近日會透過國民黨部運作，加上平時與議員互動也不錯，將逐一拜訪尋求支持。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道指出，仍以一致性投票為主，至於民進黨會不會推出正副議長人選將再開會討論，約在12月中旬較為明朗。（編輯：戴光育）1111127

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