拆完萬件競選廣告物 北市環保局：量較107年少

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九合一選舉落幕，台北市環保局26日起出動各區清潔隊員，將懸掛在公共設施上的競選旗幟、布條等廣告物幾乎拆除完畢。（台北市環保局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年11月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）九合一選舉落幕，台北市環保局昨天傍晚開始出動各區清潔隊員，將懸掛在公共設施上的競選旗幟、布條等廣告物幾乎拆除完畢，累計拆了超過1萬件，較107年的2萬多件少55.5%。

台北市環保局今天發布新聞稿表示，依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，各候選人的競選旗幟廣告應於投票日晚間10時前自行清除完畢，否則為維護市容觀瞻及交通安全，環保局將把懸掛在公共設施上的廣告物視同廢棄物，逕行拆除。

環保局指出，昨天下午4時起，各區清潔隊員開始出動，優先拆除影響交通安全或公共設施上的競選旗幟、布條等競選廣告物，昨天晚間不到12時已幾乎拆除完畢，迅速恢復市容、還給市民乾淨整潔的環境。

環保局統計，一個晚上下來，各清潔隊共出動391人次及95車次，拆除1萬303件廣告物，包含318件為市長廣告、7355件市議員廣告、2630件里長廣告，廣告物中以旗幟及布條為大宗，數量占了總數的82.7%。

環保局指出，此次拆除的競選廣告物數量，較民國107年選舉所拆除的2萬3178件減少1萬2875件，減幅高達55.5%，顯示台北市的選舉活動越來越趨向環保。

至於廣告物拆除後的用途，環保局說明，若所有人沒有領回，基於愛物惜物精神，將分類拆解，旗幟、布條可以當作再生家具的沙發布底或製作環保袋；竹桿、塑膠桿則可作為花圃園藝等環境造景使用。（編輯：黃世雅）1111127