李俊俋為贏回嘉義前進 黃敏惠勤走基層與市民溝通

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嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的嘉義市長黃敏惠（中）27日前往永和市場拜票，她認為，平時就要務實且努力做事，且一步一腳印走入基層，實地與市民溝通。中央社記者黃國芳攝 111年11月27日

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）民進黨在九合一選戰挫敗，民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨天臉書貼文「擦乾眼淚，為贏回嘉義前進」；爭取連任的市長黃敏惠今天說，平時就務實走入基層，實地與市民溝通。

嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，李俊俋今天上午陪同當選的黨籍市議員進行車隊謝票；對於民進黨在九合一選戰挫敗，李俊俋昨天深夜在臉書（Facebook）貼文「擦乾眼淚，為贏回嘉義前進！」嘉義市長的戰役，現在才正要開始。

李俊俋表示，面對此次選舉結果，這是人民給民進黨的提醒，所有曾經原本投給民進黨的選票，這次卻改投他黨或放棄投票，都在在提醒民進黨要把頭低下去承擔，以及深刻反省；記住人民的提醒，重新出發，為贏回嘉義前進。

對此，黃敏惠上午在永和市場拜票時接受媒體聯訪表示，平時就要務實且努力做事，且一步一腳印走入基層，實地與市民溝通，這很重要，平日就在進行。

對於民進黨在九合一選戰挫敗，黃敏惠說，民主最重要就是人民作主、由人民決定，人民願意給國民黨機會，這是責任的承擔，因此更要認真做事，讓人民獲得想要過的生活，才是真正的勝利。

黃敏惠指出，任何施政都必須要以人民為考量，面對每一次選舉都是戰戰兢兢，從來不敢鬆懈，每一步都要務實進行，才能夠得到人民認同，且長久以來，團隊一直保持這樣謹慎態度面對。（編輯：陳仁華）1111127