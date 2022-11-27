彰縣車掃謝票 王惠美：連任首要推動軌道工程

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）連任成功的彰化縣長王惠美今天上午開始全縣走透透，展開謝票行程；王惠美說，感謝鄉親厚愛，連任成功後最重要的是推動軌道工程，軌道工程一定要做，鄉親才有好生活。

第19屆彰化縣長選舉有3人登記參選，選舉人數為102萬8606人，投票率為64.9%，國民黨提名的王惠美拿下36萬9133票，民進黨提名的黃秀芳拿下27萬2817票，無黨籍蕭仁正8474票，王惠美連任成功。

王惠美上午從競選總部出發展開謝票行程，預計花1天時間走遍全縣26鄉鎮市。王惠美接受媒體聯訪時說，她要謝謝鄉親厚愛，也會繼續推動彰化建設，但她也要拜託彰化縣選出的立法委員以及中央政府，多給彰化縣關愛的眼神，彰化縣的成長一定會讓大家看到。

王惠美指出，她連任成功後最重要的是要推動軌道工程，因為軌道工程不只和交通有關，也和都市再造以及產業發展有關，彰化要發展，軌道工程一定要做，鄉親才有好生活，才有好的生活品質。

至於民進黨提名的黃秀芳上午也展開車隊謝票行程，黃秀芳接受媒體聯訪時說，感謝鄉親給她的支持，回到立法院後仍會持續為地方爭取更多建設，而彰化擁有發展綠能的最好條件，她一定會推動修法，將綠能廠商的營業稅一半撥給彰化，讓彰化縣民共享。（編輯：陳仁華）1111127