承諾駐點高雄 柯志恩：將成立基金會為教育努力

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩落敗後在今天謝票，對於駐點高雄計畫，她表示將以「柯老師」角度成立基金會，保持專業角度，透過演講、社團合作等，為縮小教育城鄉差距努力。

柯志恩今天上午從國民黨高雄市黨部出發展開謝票行程，接受媒體聯訪時表示，因為落敗，心情還是有一些沉重，但也看到新契機，議員當選29席守住基本盤，比預期的好一些。

柯志恩昨天發表落選感言時，承諾將持續在高雄駐點經營。她今天說明，自己對偏鄉、隔代教養有很大的社會性影響度，未來會以「柯老師」角度成立基金會，希望持續保有專業角度做出更大努力，「這是未來一定會去做到的」。

至於淡江大學教職，則因學期從8月開始，手上也還有十幾個研究生，因此明年6月前都還會繼續教職，但會挪動課程到每週一到三，週四到週六則在高雄謝票，或到偏遠地區做教育演講巡迴、社團合作。

柯志恩日前到旗山、美濃地區掃街期間，疑似未注意麥克風沒關，直呼以前客家、原住民族群較支持國民黨，如今卻已變樣。但最終柯志恩在美濃、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區的得票數，仍然贏過陳其邁。

對此柯志恩說，國民黨對原民區和客家庄經營要加把勁，其他選票分布也還有非常大的努力空間，未來會用更細緻的分析方法，看哪些地方落差很大，訂立明年立委選戰、4年後市長選戰持續經營，加深、加點、連線的處理。

媒體詢問對民進黨這次在多縣市落敗看法。柯志恩說，民進黨需要徹底檢討，不過由於這次大敗，應該會迎來史上更謙卑的一個政黨，因為選票會告訴執政黨人心想要的是什麼，是非常大的警訊。

對於陳其邁可能出任民進黨代理黨主席，柯志恩表示尊重，並說陳其邁勢必要兩頭燒，相信他會做好時間管理，把時間放在高雄市政。

對於選戰結果，國民黨高雄市黨部主委許福明今天接受媒體聯訪表示，這次議員選上29席算「差強人意」，議長之爭須努力爭取無黨籍和其他黨派的9席合作；市長方面「短時間衝到這樣，已經夠努力了」，柯志恩在最後幾場演講也激勵藍營士氣，加強議員選情，但還是希望未來早點決定市長人選，提早深耕地方。（編輯：陳清芳）1111127