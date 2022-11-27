蘇清泉質疑屏東縣長選舉計票有誤 28日聲請驗票
2022/11/27 11:49（11/27 12:21 更新）
圖為國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉。（中央社檔案照片）
（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）九合一選舉結束，屏東縣長一役由綠營周春米勝選；藍營對手蘇清泉今天表示，質疑計票有誤，正與律師蒐集證據，28日將赴法院聲請驗票。屏東縣選委會回應，符合程序，尊重決定。
依中選會計票結果，周春米21萬7537票、蘇清泉20萬6460票、詹智鈞1萬9156票，周春米領先蘇清泉1萬1077票，當選屏東縣長。
蘇清泉今天接受媒體聯訪指出，屏東才40多萬張選票，居然開4、5個小時，整個開票過程太慢了，甚至還出現零星誤植狀況，另外中選會公告選舉人數是固定的，但卻出現3種版本，實在誇張。
蘇清泉強調，與律師討論後也同步蒐集證據，明天向法院聲請驗票，後續將由法官認定。
屏東縣選委會總幹事楊新發接受媒體聯訪指出，符合正常程序，選舉人數從公告後就一直沒有變動，更不會有誤植狀況發生，一切照程序來，若法院通知，就照程序來驗票。（編輯：陳仁華）1111127
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市執政權取得勝利。（中央社製圖）
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